Houston Texans-Baltimore Ravens pronostico e quote, chi vincerà il match NFL?

Per celebrare il Natale, oggi 25 dicembre, Netflix Italia trasmetterà due partite della NFL, tra cui lo scontro tra gli Houston Texans e i Baltimore Ravens. Durante l'intervallo di questa partita, Beyoncé si esibirà in un "halftime show", presentando alcuni brani dal suo ultimo album. In questa pagina, non solo condividerò il mio pronostico su Houston Texans-Baltimore Ravens ma analizzeremo anche le quote disponibili e scopriremo dove poter scommettere sulla National Football League.



Prima di visionare il mio consiglio sul match, ti suggerisco tre bonus senza deposito utilizzabili anche per puntare sui match di NFL:

Pronostico Houston Texans-Baltimore Ravens, chi vincerà la sfida? Confronto quote e parere dei bookies

Sono d’accordo con i bookies: i Baltimore Ravens, secondo me, hanno tutto quello che serve per battere gli Houston Texans. Con una squadra ben costruita, un piano di gioco chiaro e una forma fisica eccellente, credo abbiano tutte le qualità per portare a casa la vittoria. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Oggi 25 dicembre è in programma l'attesissimo match tra Houston Texans e i Baltimore Ravens. Si prospetta una sfida equilibrata tra le due franchigie ma i Baltimore Ravens partono leggermente favoriti secondo i pronostici dei bookies, grazie alla forma dimostrata nelle loro recenti prestazioni in questa stagione.

Scommesse Houston Texans-Baltimore Ravens: la quota bomba consigliata

Se desiderate puntare su una quota leggermente più alta, consiglio di considerare la. Tenendo conto del fattore campo e della possibile assenza di giocatori chiave nella squadra avversaria, questa soglia di Handicap appare un'opzione ragionevolmente abbordabile. La migliore quota per questa giocata è offerta da Betsson a 1.72Prima di visionare le informazioni su dove vedere la sfida e i siti scommesse su cui è possibile piazzare delle giocate NFL, ecco due approfondimenti che possono fare al caso vostro:

Dove vedere Houston Texans-Baltimore Ravens, diretta tv e streaming gratis?

Come anticipato, la partita tra Houston Texans e Baltimore Ravens della NFL sarà trasmessa in diretta in Italia su Netflix a partire dalle 22:30. Per accedere alla diretta, sarà necessario disporre di un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming. Sarà interessante vedere quanti appassionati italiani sceglieranno di seguire l’incontro, considerando che, sebbene il football americano sia uno sport tradizionalmente molto popolare negli Stati Uniti, negli ultimi anni ha registrato un crescente interesse anche nel nostro Paese. Non è previsto invece lo streaming gratis dell'evento, per poterlo seguire occorre abbonarsi a Netflix.

I migliori bookmaker su cui puntare sulla NFL

Per aiutarvi a trovare le migliori quote sulla NFL, abbiamo stilato una lista di cinque bookmaker che si sono contraddistinti per i bonus offerti e per la vasta selezione di eventi dedicati al Football Americano. Nella ricerca, abbiamo notato che vi sono anche numerosi nuovi siti scommesse che mettono a disposizione dei propri utenti le quote su tutti i maggiori eventi NFL.