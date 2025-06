Pronostico Inter Arsenal e il parere dei bookmaker

A mio giudizio, l'Inter batterà l'Arsenal. I nerazzurri, grazie alla spinta del proprio pubblico e all'esperienza dei propri calciatori, conquisteranno altri punti utili in ottica qualificazione. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Big match a San Siro tra, due squadre che si trovano appaiate a 7 punti dopo le prime tre giornate della fase a gironi della nuova Champions League. L'incontro è in programma per mercoledì 6 novembre alle ore 21:00. Prima di entrare nel dettaglio delsulla partita, ecco un riepilogo delle principali quote offerte dai vari operatori:I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno ottenuto vittorie contro la Stella Rossa e gli Young Boys, dopo il pareggio per 0-0 all'esordio contro il Manchester City. Nell'ultima giornata, un gol decisivo di Thuram ha permesso di piegare gli svizzeri in trasferta. Per i Gunners di Arteta, si tratta della seconda partita stagionale in Italia, dopo lo 0-0 all'esordio contro l'Atalanta. Da allora, hanno conquistato due successi: 2-0 contro il Paris Saint-Germain e 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk, grazie a un’autorete di Ryznik.I nerazzurri arrivano da una vittoria sofferta contro il Venezia in campionato e sono determinati a conquistare ulteriori '3 punti' in Champions. Dall'altra parte, l'Arsenal proverà a mettere in difficoltà i nerazzurri e a uscire dal Meazza con un risultato positivo.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Inter Arsenal? Il pronostico dei bookies

. Il risultato esatto più probabile per questa partita è 1-0 in favore dei nerazzurri, un punteggio che riflette l'ottimo equilibrio tra attacco e difesa che la squadra milanese ha dimostrato in più occasioni. La miglior quota per il punteggio di 1-0 è offerta da Quigioco a 8.60, mentre Betsson e Sisal si attestano a 8.25.

Inter-Arsenal, i precedenti

Probabili formazioni Inter Arsenal

Inter e Arsenal si sono affrontate due volte nella storia della Champions League, nella stagione 2003-2004. In queste sfide, ciascuna squadra ha ottenuto una vittoria. I nerazzurri hanno trionfato nella gara d'andata con un convincente 3-0, mentre al ritorno, a San Siro, hanno subito una sconfitta pesante per 5-1.

Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il consueto 3-5-2, con Thuram e Lautaro a guidare l'attacco. A centrocampo, è possibile il rientro di Calhanoglu dall'inizio, che andrebbe a completare la mediana insieme a Barella e Mkhitaryan. Dall'altra parte, l'Arsenal dovrebbe presentarsi in campo con un 4-3-3, con un tridente offensivo formato da Saka, Havertz e Martinelli.



Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. All. Arteta.

Dove vedere il match di oggi in diretta

La partita Inter-Arsenal sarà trasmessa in diretta su Prime Video mercoledì 6 novembre alle 21:00. Gli abbonati al servizio Prime potranno seguire l’incontro tramite l'app di Amazon, disponibile su smart TV, Chromecast, Firestick e console per videogiochi.