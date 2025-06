Inter-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

VALIDA PER TUTTI GLI UTENTI SISAL

Pronostico Inter-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies sulla Supercoppa

A mio avviso, il match finirà in parità e il passaggio del turno sarà deciso ai tempi supplementari. Le due squadre si equivalgono e credo che nessuna riuscirà a prevalere nei 90 minuti regolamentari. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:00, Inter e Atalanta si sfideranno in un match valido per la Semifinale di Supercoppa Italiana. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Inter-Atalanta di diversi operatori:In occasione della Semifinale di Supercoppa si affronteranno due delle squadre più in forma della Serie A. Da una parte c'è l'Inter che arriva a questa sfida dopo aver raccolto ben 4 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Dall'altro lato invece vi è un'Atalanta che, in Serie A, ha ottenuto ben 12 risultati utili di fila (11 vittorie e un pareggio).. I nerazzurri sono dotati di una rosa composta da calciatori più abituati a giocare le partite da 'dentro o fuori' e che sembrano aver recuperato la fiducia della passata stagione. Occhio però alla 'Dea' che, dopo aver conquistato l'Europa League lo scorso anno, può puntare a vincere un altro trofeo.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita valida per la Supercoppa Italiana, ecco alcuni approfondimenti che possono interessarvi sul mondo del betting associato al calcio italiano:

Quale sarà il risultato esatto di Inter Atalanta? Il parere dei bookies sulla Semifinale di Supercoppa

I bookmakers prevedono un sostanziale equilibrio nelle quote sul risultato esatto., con una quota di 6.50 su Betsson e 6.00 su Goldbet e Lottomatica. Questo indica che gli operatori si aspettano gol da entrambe le squadre, ma ritengono che il verdetto finale sul passaggio del turno sarà rinviato ai tempi supplementari.

Inter-Atalanta: i precedenti

Inter Atalanta: le probabili formazioni

Dal 1997 a oggi, ilche ha prevalso in 11 occasioni. L'Atalanta, invece, ha ottenuto due vittorie: una nella stagione 2018-19, con un netto 4-1 in casa, e l'altra nel campionato 2013-14, terminata 4-3 a favore dei bergamaschi. Negli ultimi due incontri, l'Inter ha dominato con un doppio 4-0, con l'ultimo match disputato il 30 agosto 2024.

In vista della sfida di Supercoppa Italiana di questa sera, Inzaghi e Gasperini metteranno in campo le proprie formazioni migliori. L'Inter sarà schierata con il solito 3-5-2 con la mediana composta dal 'trio delle meraviglie' Barella, Calhanoglu e Mikhitaryan e la solita coppia d'attacco Lautaro-Thuram. La 'Dea' invece, scenderà in campo con il 3-4-1-2 con Pasalic favorito a Zaniolo, dietro De Ketelaere e Lookman.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Dove vedere il match in diretta tv in chiaro e streaming gratis oggi

La sfida tra Inter e Atalanta, prevista per questa sera alle ore 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro esclusiva su Canale 5. Inoltre, sarà possibile seguirla in diretta streaming gratis su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.