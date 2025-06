Inter Atalanta pronostico, quote e dove scommettere

Tempo di big match alla Scala del Calcio. Venerdì sera, alle ore 20:45, Inter e Atalanta si affronteranno allo Stadio San Siro in un match valido per il terzo turno di Serie A. Prima di proporvi il nostro pronostico sulla partita, ecco le quote scommesse di Inter-Atalanta offerte dai vari operatori:



Inter e Atalanta si presentano alla sfida rispettivamente con 4 e 3 punti conquistati nelle prime due giornate di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, dopo aver pareggiato contro il Genoa, hanno ritrovato la vittoria contro il Lecce. L'Atalanta invece, ha iniziato il campionato con un convincente 4-0 contro i salentini, per poi cadere in trasferta contro il Torino, perdendo 2-1. Come finirà la sfida del Meazza? Scopriamolo insieme.



Dove trovare le migliori quote Inter Atalanta?

Il nostro pronostico Inter Atalanta

Considerando l'andamento delle prime due giornate di campionato, prevedere l'esito di Inter-Atalanta non è affatto scontato. I nerazzurri di Inzaghi sono determinati a trovare la seconda vittoria consecutiva, mentre l'Atalanta vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro il Torino. La squadra di Gasperini sa che per rimanere in corsa per lo Scudetto, è fondamentale evitare passi falsi sin dai primi turni. Nonostante le difficoltà che l'Inter potrebbe affrontare, riteniamo che Lautaro e compagni riusciranno a conquistare i tre punti (Segno 1). La superiorità della rosa, unita alla determinazione e al supporto del pubblico, saranno decisivi per il successo.

Pronostico Inter Atalanta il risultato esatto

Secondo le nostre previsioni, il. Come detto in precedenza, ci aspettiamo che la formazione di Inzaghi vinca. Questo pronostico ci suggerisce una partita molto equilibrata, con una fase di studio tra le due squadre. Nella tabella che segue, trovate un confronto delle quote per il risultato esatto Inter Atalanta 1-0, 2-0 o 2-1 offerto da tre diversi siti scommesse

Inter Atalanta pronostico Ribaltone

Una scommessa interessante per Inter-Atalanta è quella sul ribaltamento del risultato da parte dei padroni di casa. Esiste, infatti, la possibilità di scommettere sull’Inter che riuscirà a ribaltare il punteggio. Ad esempio, il risultato esatto potrebbe essere 1-0 o 2-1, e nel caso di quest'ultimo, si prevede che i nerazzurri di Inzaghi possano rimontare. Analizzando le quote offerte da Sisal, Snai e GoldBet, la risposta è positiva. La quota più bassa è su Snai a 5,25, seguita da Sisal a 6,25 e da GoldBet a 9.00.



Primo marcatore Inter Atalanta

Nel mondo delle scommesse è possibile piazzare un pronostico anche sul primo marcatore del match.. La quota per l’attaccante è infatti fissata a, rendendolo la scelta principale per chi cerca di puntare su chi aprirà le marcature.

Inter Atalanta statistiche partite precedenti

Il primo incontro tra Atalanta e Inter in Serie A risale alla stagione 1937/38, terminato con un pareggio per 1-1. Negli anni '50, l'Inter ha spesso dominato gli scontri, spiccando in particolare un 6-0 nel 1961. L'Atalanta ha però ottenuto una vittoria significativa già nel 1948, vincendo 3-0 a Milano. Più recentemente, nel 2018, l'Atalanta ha travolto l'Inter 4-1 a Bergamo, mentre nel ritorno del 2019 le due squadre hanno chiuso con uno 0-0 a San Siro. Le sfide tra Atalanta e Inter hanno spesso riservato risultati altalenanti, ma entrambe le squadre hanno vissuto momenti di gloria nei confronti diretti. Nella scorsa stagione, i nerazzurri di Inzaghi si sono imposti con un netto 3-0 a San Siro.

Inter Atalanta le probabili formazioni

Ora uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori in vista del big match del terzo turno di Serie A:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Hien; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Brescianini; De Ketelaere; Retegui.

Dopo aver riposato contro il Lecce, Lautaro Martinez è pronto a tornare titolare al fianco di Thuram nella sfida contro l'Atalanta. Pavard sarà confermato in difesa, mentre sulla fascia destra resta in dubbio chi tra Darmian e Dumfries partirà dall'inizio. L'Atalanta invece, dovrà fare a meno di Scalvini, Scamacca, Koopmeiners e Lookman, con Bellanova in ballottaggio con Zappacosta per un posto sulla destra.

Dove vedere Inter Atalanta in diretta tv o streaming

Inter-Atalanta si giocherà venerdì 30 agosto alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet, oltre che su Sky Go per i dispositivi compatibili.

Dopo aver analizzato attentamente le quote per Inter-Atalanta, riteniamo che i padroni di casa abbiano tutte le carte in regola per conquistare la vittoria. I bookmaker vedono l'Inter come favorita, una valutazione che ci sembra corretta, soprattutto considerando la profondità della rosa a disposizione di Inzaghi e il supporto del pubblico di casa.