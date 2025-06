Confronto quote Inter-Bayern Monaco + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Inter-Bayern Monaco sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione la posta in palio, l’Inter potrebbe sovvertire il pronostico e battere il Bayern Monaco. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da un grande momento e la vittoria nella gara d’andata ha dato molta fiducia, per questo i nerazzurri proveranno a staccare il pass per la semifinale per regalare una nuova gioia ai tifosi che riempiranno San Siro. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Bayern Monaco? Ecco le quote

Quote Inter Bayern Monaco Over/Under

Il nostro Pronostico Inter Bayern Gol Sì/No

Le due squadre si giocano la qualificazione: non ci sono calcoli, si giocherà per vincere e segnare più gol possibili. Nelle ultime cinque gare giocate da Inter e Bayern Monaco, entrambe le squadre sono andate a segno. Le due squadre puntano su calciatori in formissima: l’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez, il Bayern Monaco a Harry Kane.

Questa sera, alle ore 21:00, l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Bayern Monaco di Kompany. A San Siro si giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, che si preannuncia avvincente e combattuta, visto che entrambe cercano di staccare il pass per le semifinali. I nerazzurri, reduci dalla vittoria nella gara d'andata, vogliono consolidare il vantaggio. I tedeschi, invece, cercano una rimonta dopo aver blindato la vittoria del campionato nell'ultimo turno. In questo articolo,Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Vincent Kompany è considerata leggermente favorita dai bookmaker, con una media di 2.50. La vittoria dell'Inter, invece, è quotata in media a 2.60 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Simone Inzaghi vista la voglia di rivalsa dei tedeschi.Per Inter-Bayern Monaco ci aspettiamo una partita apertissima e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo l'Inter che è euforica dopo aver espugnato l'Allianz Arena e sta continuando a sognare il triplete. Dall'altro, invece, il Bayern Monaco che ha battuto il Borussia Dortmund nell'ultimo turno, blindando la vittoria del campionato. Ora si cerca la rimonta anche in UEFA Champions League.Dopo un'analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-Bayern Monaco tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per il ritorno dei Quarti di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Inter Bayern: i precedenti

Statistiche Inter Bayern

Nelle ultime 12 partite giocate, l’Inter non ha mai perso.

Nelle ultime cinque gare giocate, Inter e Bayern Monaco non sono riuscite a mantenere la porta inviolata.

In sei delle ultime sette gare disputate, l’Inter ha segnato il primo gol della sfida.

Il Bayern Monaco ha registrato un Under 4,5 Cartellini in quattro delle ultime cinque gare giocate.

Le probabili formazioni Inter-Bayern Monaco

Inter (3-5-2 ) Bayern (4-2-3-1) Sommer Urbig Pavard Laimer Acerbi Kim Bastoni Dier Darmian Stanisic Barella Kimmich Calhanoglu Goretzka Mkhitaryan Olise Dimarco Muller Lautaro Sané Thuram Kane All. Inzaghi All. Kompany Ultimo aggiornamento: 16 aprile

Inter e Bayern Monaco si sono sfidate 10 volte nella storia tra UEFA Champions League e UEFA Europa League. I precedenti sorridono al Bayern Monaco, che ha vinto 5 volte. L’ultimo successo tedesco è arrivato nella stagione 2022/23. I nerazzurri, invece, hanno vinto 4 volte, tra cui la finale della stagione 2009/10 grazie alla doppietta di Diego Milito. La squadra di Simone Inzaghi ha anche vinto la gara d’andata, espugnando l’Allianz Arena per 1-2. L’unico pareggio è arrivato nella stagione 2006/07.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter-Bayern Monaco, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse