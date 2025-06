Inter-Bologna pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Inter vince o pareggia (1X)

Pronostico Inter-Bologna: confronto quote e il parere dei bookies

Nonostante le numerose assenze, credo che l'Inter sia in grado di battere il Bologna davanti al proprio pubblico e di proseguire la corsa Scudetto con altri '3 punti' conquistati. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 20:45, Inter e Bologna si affronteranno in un match valido per il recupero del 19° turno di campionato. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaper questa partita.Ecco invece le quote di Inter-Bologna di diversi operatori:I nerazzurri arrivano dal successo esterno contro il Venezia, vinto 0-1 grazie alla rete di Matteo Darmian. Il Bologna, invece, proviene da un pareggio per 2-2 contro la Roma.I nerazzurri infatti, al netto delle assenze, oltre a disporre di una rosa di qualità oggettivamente superiore rispetto al Bologna, possono contare sul supporto del proprio pubblico che può trascinarli alla vittoria.

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Bologna? Il parere dei bookies

Uno dei reparti offensivi più prolifici del campionato punta a continuare la sua striscia positiva e a ridurre il distacco in classifica dal Napoli ma dovrà vedersela contro un avversario ostico e determinato. Secondo un’analisi approfondita, i bookmaker considerano il. Le migliori quote disponibili per questo esito sono offerte da Quigioco a 7.40, seguita da Betsson con 7.00 e Sisal con 6.75.

Inter Bologna: i precedenti

Inter-Bologna: le probabili formazioni

I due club si sono affrontati 190 volte in tutte le competizioni, con un bilancio che sorride all'Inter: 92 vittorie contro le 58 del Bologna, mentre i pareggi sono stati 42. L'ultimo confronto risale alla ventottesima giornata dello scorso campionato, disputata a marzo, quando i nerazzurri hanno avuto la meglio in trasferta, vincendo per 0-1.

Ecco le probabili scelte di Inzaghi e Italiano in vista della sfida valida per il 19° turno di Serie A:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Castro.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Inter-Bologna si giocherà oggi alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire la partita tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.