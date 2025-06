Inter-Como pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Lautaro Doppietta

Pronostico Inter-Como: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, seppur con qualche difficoltà, l'Inter conquisterà i '3 punti' consolidando il proprio ruolo da protagonista nella lotta scudetto. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:45, l’Inter chiuderà la diciassettesima giornata affrontando il Como di Cesc Fabregas. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote Inter-Como per possibile risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Inter Como di diversi operatori:L’Inter è in un momento d’oro e lo dimostra lo 0-6 nella partita contro la Lazio. Anche il Como, però, è reduce da una vittoria contro la Roma che potrebbe aver riportato entusiasmo all’ambiente.Non sarà una gara semplice per gli uomini di Simone Inzaghi che, per vincere, dovranno disputare una partita attenta. Il Como, per quanto fatto vedere sul campo, forse meriterebbe qualche punto in più in classifica, lo dimostra la vittoria contro la Roma. I nerazzurri partono favoriti per questa partita, ma occhio al Como che andrà con entusiasmo alla ricerca di punti.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida del 17° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Inter Como? Il parere dei bookies

L’Inter, di settimana in settimana, sta dimostrando di diventare sempre più solida in fase difensiva. La squadra di Inzaghi, oltre a segnare diversi gol, è la terza miglior difesa del campionato. Per questi motivi, il risultato esatto più probabile, secondo i bookies, per Inter Como è il 2-0 in favore dei nerazzurri. Possiamo trovare la

Como Inter: i precedenti

Como-Inter: le probabili formazioni

Si sono già incontrate per 26 volte Inter e Como nella loro storia. L’Inter si trova in vantaggio per quanto riguarda il conteggio delle vittorie. Infatti i nerazzurri hanno vinto 17 partite, il Como 3 partite mentre per 6 volte la sfida è terminata in parità.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 17° turno di campionato:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, C. Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Cesc Fabregas.

Dove vedere il match oggi

Sarà possibile seguire il match tra Inter e Como alle 20:45 tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.