Inter-Empoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Over 0,5

1.04 6.50

CODICE: INTEMP25 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di Netbet è sottoposta a termini e condizioni ed è valida solo per i nuovi registrati che inseriscono il codice INTEMP25 in fase di registrazione.

Pronostico Inter-Empoli: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, l’inter tornerà alla vittoria. Gli uomini di Inzaghi metteranno in campo la rabbia giusta e riusciranno a vincere questa gara. Occhio però all’Empoli, che potrebbe mettere in difficoltà l’Inter con la sua intensità difensiva Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 20:45, l’Inter ospiterà l’Empoli a San Siro per il 21° turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Inter-Empoli di diversi operatori:I nerazzurri sono reduci dal pareggio con il Bologna nel recupero infrasettimanale, mentre l’Empoli arriva dopo la pesante sconfitta in casa contro il Lecce.Nonostante l’ultimo pareggio, i nerazzurri dispongono di una rosa superiore all’Empoli e la voglia di tornare a vincere davanti ai propri tifosi sarà determinante.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 21° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Inter Empoli? Il parere dei bookies

Nella seconda parte di stagione, ogni punto perso può fare la differenza. Soprattutto se ti chiami Inter e stai lottando per lo scudetto con un Napoli in una forma straripante.. La quota del 2-0 la troviamo a 6.00 su Goldbet, 6.25 su Sisal e Betsson.

● ● ●

Inter Empoli: i precedenti

Inter-Empoli: le probabili formazioni

Dominio assoluto dell’Inter nei precedenti contro l’Empoli. Su un totale di 44 confronti, i nerazzurri hanno conquistato 36 vittorie, mentre i toscani si sono fermati a quota 4 successi, con 4 pareggi a completare il bilancio. Nell’ultimo incontro di campionato, disputato nell’ottobre 2024, l’Inter ha prevalso con un netto 3-0.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 21° turno di Serie A:

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Lautaro.

Empoli (3-4-2-1): Seghetti, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella, Esposito, Cacace, Colombo.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita tra Inter ed Empoli, valida per il 21° turno di Serie A, si disputerà oggi alle ore 20.45. Per seguire il match, sarà necessario disporre di un abbonamento a DAZN, oltre che di un dispositivo compatibile come smartphone, tablet, PC oppure una smart TV.