Inter-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Inter-Fiorentina: confronto quote e il parere dei bookies

L’Inter, con fatica, vincerà questa gara. La rosa nerazzurra è superiore e la spinta di San Siro giocherà un ruolo importante. Gli uomini di Simone Inzaghi difficilmente lasciano punti in casa e questa sfida sarà importante per il prosieguo della stagione. Andrea Stefanetti

L’Inter chiuderà il turno di Serie A affrontando la Fiorentina lunedì 10 febbraio alle ore 20.45. Prima di svelare il mio pronostico per questa partita e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco leEcco invece le quote di Inter-Fiorentina a di diversi operatori:Le due squadre si sono già affrontate lo scorso giovedì nel recupero della 14ª giornata di campionato. In quell'occasione, la Fiorentina ha sorprendentemente dominato l'incontro, imponendosi con un netto 3-0 ai danni dei nerazzurri.I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere per mettere pressione al Napoli e restare pienamente in corsa per lo scudetto. Dall’altra parte, la Fiorentina occupa una posizione di prestigio in classifica e il mercato di gennaio ha ribadito le grandi ambizioni della squadra guidata da Palladino.Prima di visionare il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto sul posticipo del 24° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Inter Fiorentina? Il parere dei bookies

L’Inter è una squadra che crea tanto e concede poco, soprattutto in casa.I nerazzurri hanno trovato un equilibrio tattico incredibile ed è difficile trovare dei punti deboli. La Fiorentina proverà a giocarsi le sue carte cercando di sorprendere l’Inter con la qualità dei propri uomini in zona offensiva.Troviamo la quota a 7.75 su Betsson, 7.50 su Goldbet e Sisal.

Inter Fiorentina: i precedenti

Inter-Fiorentina: le probabili formazioni

Nel corso della storia, Inter e Fiorentina si sono sfidate complessivamente 181 volte. Il bilancio degli scontri diretti pende a favore dei nerazzurri, che hanno ottenuto la vittoria in 80 occasioni. La Fiorentina, dal canto suo, ha trionfato 51 volte, confermando la capacità di mettere in difficoltà la squadra milanese. Un esempio significativo è la vittoria viola dello scorso giovedì al Franchi in cui si è imposta con un netto 3-0.

Ecco le probabili scelte di Inzaghi e Palladino in vista della sfida valida per il 24° turno di campionato:

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Zaniolo, Gudmunsson, Folorounsho, Kean.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Inter e Fiorentina, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti per tutte le partite della Serie A 2024/25. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sia in diretta che on demand, accedendo alla piattaforma tramite una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e il sito ufficiale di DAZN.