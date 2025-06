Il mio pronostico su Inter Juventus e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Inter è favorita per conquistare i tre punti. Nonostante le assenze di alcuni giocatori chiave, sono convinto che Inzaghi abbia a disposizione una rosa profonda e di qualità, in grado di superare la Juventus. Alessandro Pallotta

Alle ore 18:00 di domenica 26 ottobre, lo stadio San Siro ospiterà la sfida tra. Prima di passare al, vi mostro le quote proposte dai principali operatori per questa attesissima partita:Entrambe le squadre sono reduci dall’impegno di Champions League. I nerazzurri hanno vinto contro lo Young Boys mentre la Juventus è stata sconfitta dallo Stoccarda per 1-0.. Tuttavia, la Juventus non sarà un avversario facile: i bianconeri cercheranno di rovinare la festa nerazzurra e puntano al sorpasso in classifica, rendendo questa sfida ancora più avvincente.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Inter Juventus

I pronostici Inter Juventus più interessanti

Consiglio risultato esatto di 1-0 a 6.20 su Quigioco

Consulto del VAR in Inter Juventus

Lautaro primo marcatore

In occasione del match Inter-Juve, valido per la nona giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Il Derby d'Italia è sempre una partita ad alta intensità, con entrambe le squadre pronte a lottare su ogni pallone. Tuttavia, sono convinto che l'Inter riuscirà a prevalere, portando a casa la vittoria e i tre punti. Pertanto,. Attualmente, la quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco a 6.20, seguita da Betsson a 6.00 e Sisal a 5.50.Nel corso del match tra Inter e Juventus, è probabile che l'arbitro faccia ricorso al VAR, vista l'importanza della partita e la possibile presenza di episodi controversi che potrebbero influenzare l'esito finale. Per questo motivo, suggerisco di considerare di puntare sul consulto del VAR durante la sfida. La quota più alta è offerta da Sisal e Betsson a 3.50, mentre su Quigioco la quota è leggermente inferiore (a 3.00).Dopo aver superato un periodo di 'appannamento', Lautaro si è preso sulle spalle l'Inter trascinandola alla vittoria sia nel match contro la Roma che in quello di Champions contro lo Young Boys con una giocata magnifica che ha innescato l'azione del gol di Thuram. A mio avviso, anche contro la Juventus, l'attaccante argentino troverà la via della rete e sarà il primo marcatore il match. La quota più elevata è presente su Quigioco (5.20), seguito da Snai (4.50).

Dove trovare le migliori quote su Inter-Juve

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Inter Juventus

Probabili formazioni Inter Juventus: Zielinski in cabina di regia

Nella loro lunga storia, Inter e Juventus si sono affrontate 238 volte. La Juventus ha un netto vantaggio con 109 vittorie, mentre l'Inter si è fermata a 70 successi. Nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno trionfato nel confronto di San Siro, vincendo 1-0 dopo il pareggio 1-1 allo Stadium.

Ecco le possibili scelte di Inzaghi e Thiago Motta per la sfida valida per la nona giornata di Serie A:



Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Cambiaso, Danilo, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceiçao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

Inter Juventus, le ultime news dai campi: Dumfries favorito a Darmian, McKennie dal 1'

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

L'Inter, stando alle ultime notizie, sembra intenzionata a schierare Zielinski come regista al posto di Calhanoglu, una decisione che ha sorpreso molti che si aspettavano invece Asslani in quel ruolo. Il calciatore polacco sarà affiancato da Mkhitaryan e Barella a centrocampo, mentre sulle fasce agiranno Dimarco e Dumfries. La Juventus, dal canto suo, punterà su Conceiçao, Fagioli e Yildiz a supporto della punta centrale Vlahovic, con Locatelli e McKennie pronti a prendere posto dal primo minuto in mediana.La partita tra Inter e Juventus si terrà domenica 28 ottobre alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, accessibile tramite l'app della piattaforma o sui canali DAZN di Sky (214 e 215). Sarà inoltre visibile su Sky Sport Serie A, al canale 202, offrendo agli spettatori diverse opzioni per seguire questa sfida imperdibile.