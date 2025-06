Inter-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Gol Sì

Pronostico Inter-Lazio: confronto quote e il parere dei bookies

Nonostante la Lazio sia un avversario ostico da affrontare in un match da 'dentro o fuori', credo che l'Inter passerà il turno battendo i 'biancocelesti' nei tempi regolamentari. I 'nerazzurri' sono dotati di una panchina lunga, soprattutto a centrocampo, e questo potrà fare la differenza in una sfida in cui entrambe le compagini potrebbero adottare il turnover. Andrea Stefanetti

L'Inter, questa sera alle ore 21:00, ospiterà la Lazio in occasione dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo le quote di Inter-Lazio di diversi operatori: L'Inter è reduce dalla vittoria per 1-0 conquistata al San Siro contro il Genoa. La Lazio invece viene dal pareggio per 0-0 nella trasferta di Venezia. Secondo i bookies, l'Inter parte con i favori del pronostico nel match contro la Lazio. I nerazzurri, dopo aver riconquistato la vetta della classifica in campionato, punteranno a conquistare a passare il turno contro i 'biancocelesti' per approdare alle Semifinali contro il Milan. Si troverà di fronte però una Lazio che in questa stagione ha già messo in difficoltà le big del nostro campionato.

Quale sarà il risultato esatto di Inter Lazio? Il parere dei bookies

I bookies sono convinti che l'Inter possa battere la Lazio nei 90 minuti realizzando una sola rete mantenendo la porta inviolata.pronosticando quindi una partita equilibrata decisa dal guizzo di un calciatore dell'Inter. La quota più alta per questo punteggio è offerta da Betsson (8.00) nel confronto con Lottomatica e Goldbet (7.75):

Inter Lazio: i precedenti

Inter-Lazio: le probabili formazioni dei Quarti di Finale Coppa Italia

Martedì sera si disputerà il 18° incontro tra le due squadre in Coppa Italia, con il bilancio che al momento è perfettamente equilibrato: 6 vittorie per ciascuna e 5 pareggi. Negli ultimi 10 anni, le due squadre si sono affrontate due volte nei quarti di finale, e in entrambe le occasioni ha avuto la meglio la Lazio (vittoria per 1-2 nel 2017 e ai rigori nel 2019).

Ecco le probabili scelte di Inzaghi e Baroni in vista della sfida quarti di Coppa Italia:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv in chiaro Coppa Italia oggi

Inter-Lazio, match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia, andrà in scena oggi alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset (Canale 5 o Italia 1). Inoltre, il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Infinity.