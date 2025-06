Pronostico Inter-Lipsia, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Inter Lipsia e il parere dei bookmaker

A mio giudizio, l'Inter batterà il Lipsia. Gli uomini di Inzaghi, grazie alla spinta del proprio pubblico e all'esperienza europea dei propri calciatori, conquisteranno altri 3 punti utili in ottica qualificazione diretta agli Ottavi. Andrea Stefanetti

L’ospiterà ilnella quinta giornata di Champions. La gara è in programma pere il fischio d’inizio è fissato alle 21:00. Prima di presentarvi il mio pronostico e il parere dei bookies, ecco le quote di alcuni operatori:Le due squadre arrivano a questo match con due umori completamente opposti: l'Inter è imbattuta in Champions e ha già conquistato 10 punti; il Lipsia invece non ha ottenuto nemmeno un punto nelle prime quattro partite della competizione.I nerazzurri arrivano dalla vittoria contro l’Arsenal per 1-0 e, con un San Siro probabilmente sold out, vorranno ripetere il successo dell’ultima gara di Coppa dei Campioni.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Inter Lipsia? Il pronostico dei bookies

. I nerazzurri non hanno ancora subito alcuna rete nella competizione e gli operatori sono fiduciosi che continueranno questo trend positivo. La miglior quota per il punteggio di 2-0 è offerta da Sisal a 8.50, seguita da Betsson (8.25) e Snai (8.00).

Inter-Lipsia, i precedenti

Probabili formazioni Inter Lipsia

Inter e Lipsia non si sono mai affrontate nella storia della Champions League. La sfida in programma a San Siro rappresenterà il loro primo confronto diretto. Sarà interessante scoprire chi riuscirà a prevalere.

Inzaghi punterà sul suo 11 migliore per questa gara di fondamentale importanza, ma con un occhio al turnover. Pronti Taremi e Arnautovic a guidare l’attacco. Tedeschi che si affideranno, invece, alla velocità e alla tecnica di Xavi Simons e Openda che affiancheranno Sesko.



INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Darmian, Taremi, Arnautovic. All.Inzaghi

LIPSIA: (4-3-2-1): Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs, Haidara, Vermeeren, Nusa, Xavi Simons, Openda, Sesko. All. Rose

Dove vedere il match di oggi in diretta

La partita tra Inter e Lipsia di martedì 26 novembre alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali di Sky. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in streaming tramite l’applicazione SkyGo e su NOW TV.