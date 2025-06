Inter Miami-Porto pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Inter Miami-Porto + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Inter Miami-Porto sul vincente

Il Porto, a mio avviso, resta la principale favorita per la vittoria. Ma attenzione: un passo falso in questa seconda giornata potrebbe mettere seriamente a rischio il passaggio del turno, con l’ombra di una precoce eliminazione dalla fase a gironi. I portoghesi puntano su organizzazione tattica e solidità difensiva per lasciarsi alle spalle il pareggio del debutto e rilanciare le proprie ambizioni nella competizione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter Miami-Porto? La chicca dell'esperto

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Inter Miami-Porto Over/Under

Il nostro Pronostico Inter Miami-Porto Gol Sì/No

Obiettivo riscatto: sia Inter Miami che Porto arrivano da uno 0-0 deludente nel debutto e cercano una vittoria per rilanciarsi nel girone. Sfida tra stelle: Messi e Suárez guideranno l’attacco di Inter Miami, mentre il Porto punta tutto su Aghehowa come terminale offensivo. Ci aspettiamo una sfida aperta con due squadre più concentrate sulla fase offensiva che su quelle difensiva.

Giovedì 19 giugno, alle ore 21 italiane, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta,Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida dopo uno 0-0 nella gara d’esordio: Inter Miami contro l’Al Ahly e Porto contro il Palmeiras. In questo articolo vi presentiamo ilSecondo i bookmaker, il Porto parte con i favori del pronostico. La vittoria dei portoghesi è infatti quotata intorno a 1.60, segnale della forte motivazione a riscattarsi dopo il pareggio dell’esordio. Di contro, il successo dell’Inter Miami è decisamente meno probabile secondo i bookmaker, con una quota che si aggira attorno a 5.15, a sottolineare le possibili difficoltà per Messi e compagni contro un avversario più esperto.Un match all’insegna del riscatto. Sia Inter Miami che Porto arrivano a questa seconda giornata con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il pareggio dell’esordio. Da un lato, la squadra statunitense guidata dalle stelle Lionel Messi e Luis Suárez; dall’altro, l’esperienza europea del Porto con leader come Marcano. Il girone è ancora apertissimo, e questa sfida potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa alla qualificazione.Le quote per l’Over 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l’Under 2.5, un chiaro indicatore delle aspettative di una partita aperta e ricca di reti.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida aperta a ogni risultato e in cui entrambe le compagini troveranno la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter Miami Porto tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Inter Miami-Porto

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Inter Miami-Porto e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Inter Miami-Porto

L’Inter Miami arriva imbattuta da 4 giornate consecutive.

Nelle ultime 10 partite, ben 9 volte l’Inter Miami ha segnato più di 2.5 gol.

In 8 degli ultimi 10 incontri disputati dalla squadra americana, entrambe le formazioni sono riuscite a trovare la rete.

In 4 degli ultimi 5 match, il Porto ha registrato meno di 10.5 calci d’angolo.

Probabili formazioni di Inter Miami-Porto

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter Miami-Porto che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Ustari; Fray, Aviles, Falcon, Allen; Cremaschi, Busquets, Segovia, Allende; Messi, Suarez.: Ramos; Fernandes, Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Veiga, Moura; Vieira, Mora; Aghehowa.