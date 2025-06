Inter-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Quota Inter vince + Gol Sì

Pronostico Inter-Milan: confronto quote e il parere dei bookies sulla Supercoppa

Sono abbastanza convinto che l'Inter batterà il Milan nei tempi regolamentari. I 'nerazzurri' guidati da Inzaghi sono in forma smagliante e sembra aver recuperato quella solidità difensiva e la sicurezza mostrata nella passata stagione. Il Milan invece è in piena costruzione e servirà un'autentica impresa per battere l'Inter e conquistare la Supercoppa. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:00, tutte le attenzioni degli appassionati di calcio saranno puntati sul vibrante derby tra Inter e Milan che vale la Supercoppa Italiana. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote risultato esatto della Finale, ecco le quote di Inter-Milan di diversi operatori: Inter e Milan si sfidano in questa attesissima "Finalissima" dopo aver superato rispettivamente Atalanta e Juventus in Semifinale. I nerazzurri attraversano un momento di forma straordinario, con una striscia di 5 vittorie consecutive tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. I rossoneri, invece, si presentano con una nuova guida tecnica, rendendo più difficile interpretare il loro 'neonato' stile di gioco. Secondo i bookmaker l'Inter parte nettamente favorita nella Finale di Supercoppa. I 'nerazzurri', detentori del titolo, sembrano al momento imbattibili e avrannno voglia di rivalsa dopo il derby perso in campionato. I 'rossoneri' però non si daranno per vinti facilmente: una vittoria in questa competizione potrebbe rappresentare una spinta morale decisiva per tutta la squadra e per l'ambiente.

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Milan di Supercoppa? Il parere dei bookies

I bookmaker si aspettano un Derby della Madonnina molto equilibrato, in cui l’Inter dovrebbe prevalere sul Milan con un margine minimo, realizzando una rete in più rispetto ai rossoneri.. Questo punteggio è proposto a una quota di 8.00 presso tutti i principali bookmaker analizzati tra cui Betsson, Gekobet, Goldbet e Lottomatica. La previsione di un match combattuto riflette il valore e la forma delle due squadre, che spesso offrono spettacolo in queste occasioni. L'Inter, forte della solidità difensiva e della capacità di sfruttare le occasioni decisive, potrebbe mantenere la porta inviolata, portando a casa un risultato di misura.

Inter-Milan: i precedenti

Inter Milan: le probabili formazioni

In questo arco di tempo, l'Inter ha prevalso in 13 occasioni, confermando la propria superiorità statistica nei confronti del club rossonero. Il Milan, invece, ha ottenuto quattro successi nello stesso periodo. L'ultima vittoria rossonera risale a questa stagione, con un 1-2 deciso da una rete di Gabbia nei minuti finali. D’altra parte, l’Inter ha trionfato l’ultima volta nell’aprile 2024, sempre con un 1-2, in una vittoria cruciale che le ha permesso di conquistare il suo 20° scudetto.

Inzaghi e Conceicao, a poche ore dall'inizio del match, stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. L'Inter dovrebbe essere schierata con il solito 3-5-2 con Taremi che sostituirà Thuram nel tandem d'attacco con Lautaro Martinez. Il Milan di Conceição dovrebbe schierarsi dal 1' sempre con il 4-3-3, con il tridente d'attacco composto da Pulisic, Leao e Morata.



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez.

Dove vedere il match in diretta tv in chiaro e streaming gratis oggi

La Finale di Supercoppa Inter-Milan, in programma questa sera alle ore 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.