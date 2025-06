Pronostico Inter-Napoli, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Inter-Napoli e il parere dei bookies

Dal mio punto di vista, l’Inter ha tutte le carte in regola per conquistare i tre punti. I nerazzurri sono in grande forma e hanno la grande occasione di sorpassare il Napoli in classifica e guadagnare la vetta. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 20:45, è in programma il. Prima di passare al mio pronostico sulla partita e sul parere dei bookies, ecco un riepilogo delle principali quote offerte dai vari operatori:I nerazzurri, allenati da Simone Inzaghi, tornano dopo l'impegno di Champions League contro l'Arsenal, mentre il Napoli ha avuto la possibilità di preparare la partita al meglio. Nell'ultima gara di campionato, l'Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Venezia, mentre i partenopei hanno subito una sconfitta contro l'Atalanta.Forti del recente successo contro l’Arsenal, i nerazzurri vogliono continuare il periodo positivo anche in campionato. Il Napoli, dal canto suo, cercherà di mettere in difficoltà l’avversario per riscattarsi dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Inter Napoli? Il pronostico dei bookies

Secondo le analisi dei bookmaker, l'incontro tra Inter e Napoli si preannuncia molto equilibrato e combattuto. Entrambe le squadre sono in ottima forma e vantano un’ampia qualità tecnica e tattica, il che rende il match incerto fino agli ultimi minuti. Tuttavia, la squadra di casa sembra avere un leggero vantaggio, grazie anche al supporto del proprio pubblico e alla solidità difensiva mostrata nelle ultime partite. Per questi motivi,r, che potrebbe sfruttare le proprie qualità offensive per imporsi sui partenopei, anche se con un margine ristretto.rispetto a Betsson e Snai (8.75), Sisal (8.50) e Bwin (8.25).

● ● ●

I precedenti di Inter-Napoli

Inter-Napoli: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

L'Inter e il Napoli si sono affrontati ben 176 volte nella loro storia, con un bilancio nettamente a favore dei nerazzurri: 81 vittorie contro le 52 dei partenopei e 43 pareggi. L’ultimo scontro, nella scorsa stagione, si era concluso in parità con il punteggio di 1-1. La sfida di domenica promette di essere particolarmente significativa, segnando il ritorno a San Siro di diversi ex giocatori, tra cui Lukaku e l'ex allenatore Conte.Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-5-2 con la linea mediana composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e l'attacco composto dalla 'solita' coppia Lautaro-Thuram. Conte invece ritrova dal 1' Lobotka che sarà affiancato da Anguissa. In avanti agiranno Politano, McTominay e Kvaratskhelia a supporto di Lukaku.: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.Il big match tra Inter e Napoli sarà trasmesso in diretta su DAZN domenica 10 novembre alle 20:45. Gli spettatori potranno seguire la partita di San Siro tramite l'app DAZN, accessibile su Smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Per chi è abbonato, sarà possibile seguire l'incontro anche via satellite sul canale ZONA DAZN.