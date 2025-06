Pronostico Inter-Parma, alta quota consigliata e il parere dei bookies

Pronostico Inter-Parma e il parere dei bookies

L’Inter vincerà la partita. La differenza tecnica fra le due squadre è netta e la squadra di Inzaghi, solitamente, non sbaglia questi match. Andrea Stefanetti

Questa sera l'Inter ospiterà il Parma alle ore 18.30, in un match valido per il quindicesimo turno di Serie A. Prima di condividere il, ecco le quote offerte dai principali operatori:L’Inter è reduce dal rinvio della partita contro la Fiorentina dopo il drammatico episodio legato a Edoardo Bove. Nerazzurri, dunque, con una gara da recuperare. Parma che arriva, invece, dalla grande vittoria interna contro la Lazio per 3-1.I nerazzurri vorranno vincere per cercare di rimanere in scia del Napoli in attesa del match da recuperare contro la Fiorentina.In occasione di questo match, Sisal ha messo a disposizione degli utenti di Calciomercato la seguente maggiorata esclusiva sulla vittoria dell'Inter:In seguito invece vi è il confronto quote sulla vittoria dei nerazzurri con altri tre operatori:Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Parma? Il pronostico dei bookies

L’Inter è il secondo miglior attacco del campionato e a San Siro lascia poco spazio agli avversari. In casa, infatti, i nerazzurri sono difficili da battere ed è difficile segnare ala difesa di Inzaghi. Per questo motivo,La quota del 2-0 in favore dell’Inter la troviamo a 7.50 su Goldbet, 7.75 su Betsson e 7.25 su Sisal.

Inter-Parma: i precedenti

Parma-Inter, probabili formazioni: Dumfries dal 1'

Dove vedere la partita

Sono 66 gli incontri precedenti tra Inter e Parma. In 28 occasioni sono stati i nerazzurri a portare a casa la vittoria mentre pareggi e vittorie del Parma viaggiano di pari passo: 19. L'ultima sfida fra le due risale alla stagione 2022/2023, in Coppa Italia, in cui l’Inter vinse dopo i tempi supplementari.. Confermata la difesa, viste le assenze di Pavard e Acerbi. Dumfries dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Darmian, Dimarco dovrebbe agire sull'altra fascia. Pecchia con la formazione migliore possibile, al netto dell’assenza importante di Bernabè. Confermato Bonny alla guida dell’attacco.: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.La partita tra Inter e Parma, che si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 18.30, sarà visibile in esclusiva sui canali streaming di Dazn. Gli appassionati di calcio potranno seguire l'incontro comodamente da casa o in movimento, grazie alla possibilità di accedere alla piattaforma tramite app o sito web.