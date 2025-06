Inter-River Plate pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Confronto quote Inter-River Plate + maggiorate ed esclusive

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Inter-River Plate sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il valore delle due squadre, quella del Lumen Field sarà una partita aperta ma alla fine l’Inter batterà il River Plate. Nonostante non stiano attraversando un grande momento, i nerazzurri hanno comunque calciatori che possono decidere la sfida in qualsiasi momento. Lautaro Martinez è il trascinatore, reduce dal gran gol in rovesciata contro gli Urawa Reds Diamonds. Attenzione, però, al River Plate. Gli argentini venderanno cara la pelle e potranno contare sul talento di Mastantuono. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-River Plate? La chicca dell'esperto

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Inter-River Over/Under

Il nostro Pronostico Inter-River Plate Gol Sì/No

Entrambe a quattro punti, Inter e River Plate giocheranno all’attacco per segnare, vincere e chiudere al primo posto in classifica. Nelle ultime tre partite, anche non avversari non irresistibili, l’Inter ha sempre subito almeno una rete. Inter e River Plate potranno fare affidamento sulle proprie stelle: i nerazzurri puntano su Lautaro Martinez, i Millonarios su Franco Mastantuono.

Questa notte, con fischio d’inizio alle ore 3.00 italiane, l’Inter di Cristian Chivu sfiderà il River Plate di Marcelo Gallardo. La sfida, valevole per la terza giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà al Lumen Field di Seattle e si preannuncia aperta e combattuta. Oltre alla vittoria, anche il primo posto nel Gruppo E è in palio, con le due squadre appaiate a 4 punti. Dopo il pareggio inaugurale col Monterrey, l’Inter ha battuto in rimonta l’Urawa Reds Diamonds. Cammino differente per il River Plate: prima la vittoria contro la squadra giapponese, poi il pareggio col Monterrey nell’ultimo turno.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra italiana allenata da Cristian Chivu è considerata favorita dai bookmakers. La vittoria dell’Inter, infatti, si attesta intorno all’1.97. Il successo del River Plate, invece, paga oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra argentina contro i vice campioni d’Europa.Per Inter-River Plate ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, in cui potrebbero vedersi anche diversi gol. Da un lato, troviamo l’Inter che è reduce dalla vittoria in rimonta contro gli Urawa Reds Diamonds, con le due reti di Lautaro Martinez e Valentin Carboni arrivate nei minuti finali della gara. Dall’altro lato, invece, il River Plate che ha pareggiato con il Monterrey al termine di una gara poco spettacolare e finita 0-0.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-River Plate tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Inter-River

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Inter-River Plate e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Inter-River Plate

In otto delle ultime dieci partite dal River Plate, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

In tutte le ultime cinque gare giocate dall’Inter si è registrato un Under 10,5 Corner.

In sette degli ultimi nove incontri, il River Plate è stata la prima squadra a segnare.

In otto delle ultime dieci partite giocate dal River Plate si è registrato un 10,5 Corner.

Probabili formazioni di Inter-River Plate

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter River, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Carlos Augusto, Zalewski; F. P. Esposito, Lautaro Martinez.: Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuña; Kranevitter, Aliendro, Simon; Mastantuono, Colidio, Meza.