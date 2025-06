Inter-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Inter Roma + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Inter-Roma sul vincente

A mio giudizio, l'Inter vincerà il match. I nerazzurri hanno mostrato qualche difficoltà nei big match stagionali, ma la delusione per la sconfitta contro il Bologna e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, potrebbe rappresentare la spinta emotiva giusta per una reazione immediata. Lautaro e compagni avranno il compito di rialzarsi proprio davanti al loro pubblico, consapevoli dell’importanza della gara anche in ottica classifica. Determinazione, orgoglio e voglia di riscatto saranno le parole chiave per affrontare una Roma che arriva a San Siro in un momento di forma decisamente positivo e con grande fiducia nei propri mezzi. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Roma? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Inter-Roma Over/Under

Il nostro Pronostico Inter Roma Gol Sì/No

Dopo le 4 reti subite nelle ultime due partite, l'Inter punterà a prestare maggiore attenzione alla fase difensiva e a essere più concreta sotto porta. Siamo in una fase delicata del campionato in cui ogni punto è fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi stagionali. In virtù di ciò le squadre potrebbero pensare prima a difendere e poi a fare male agli avversari. Puntiamo su un ritardo statistico: nelle ultime 8 partite disputate, l'Inter ha sempre subito almeno una rete. Crediamo che a partire da questo match il trend si possa invertire.

Oggi, alle ore 15:00, l’Inter affronterà la Roma nel 34º turno stagionale. I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo una settimana complicata: prima la sconfitta in campionato contro il Bologna, poi l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, in un derby amaro che ha lasciato strascichi pesanti. La Roma, invece, si presenta a Milano con il morale più alto, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Verona, che ha rilanciato le ambizioni europee dei giallorossi. In questo articolo,Dall’analisi delle quote attuali, l’Inter si conferma favorita per la vittoria, nonostante due prestazioni non brillanti nelle ultime uscite.Più alta la valutazione per un’affermazione della Roma, il cui successo è offerto a 4.75: un dato che sottolinea il gap attuale tra le due formazioni, ma che non esclude possibili sorprese. L’Inter arriva a questa sfida con la voglia di riscatto dopo una settimana complicata, decisa a lasciarsi alle spalle i recenti eventi negativi e a riprendere il proprio cammino con determinazione. La Roma, dal canto suo, proverà a sfruttare eventuali indecisioni degli avversari per portare a casa un risultato importante.In vista del prossimo match di Serie A, ci si attende una sfida equilibrata, combattuta su ogni pallone ma con poche reti. La squadra di Inzaghi ha dimostrato in stagione di saper reagire nei momenti di difficoltà e questa potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi. Di fronte però, ci sarà una Roma in ottimo stato di forma, pronta a vendere cara la pelle., punteggi che riflettono l’equilibrio atteso ma anche la maggiore qualità offensiva dell’Inter.. Le quote per l'Under 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l'Over 2.5, indicando una maggiore probabilità di una partita con meno di tre gol totali.​ Di seguito vi proponiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Inter-Roma senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter Roma tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Inter Roma: i precedenti

Statistiche Inter Roma

Negli ultimi 9 precedenti i nerazzurri hanno trovato la prima marcatura.

In tutte le ultime ultime 5 sfide della Roma sono stati segnati meno di 2.5 gol.

La Roma non perde da ben 5 partite.

Nelle ultime 6 partite dell'Inter, l'Over 2,5 si è verificato in ben cinque occasioni.

Le probabili formazioni Inter Roma

Inter (3-5-2) Roma (3-4-2-1) Sommer Svilar Bisseck Celik Acerbi Mancini Pavard Ndicka Darmian Saelemaekers Barella Koné Calhanoglu Paredes Frattesi Angelino C. Augusto Soulé Lautaro Pellegrini Arnautovic Dovbyk All. Inzaghi All. Ranieri Ultimo aggiornamento: 27 aprile

Nella lunga storia del calcio italiano, Inter e Roma si sono affrontate ben 217 volte in tutte le competizioni. Il bilancio complessivo pende dalla parte dei nerazzurri, con 98 vittorie, contro le 62 dei giallorossi e 57 pareggi. L’ultimo incrocio risale all’ottava giornata di questo campionato, quando l’Inter si impose con un secco 1-0, confermando il proprio dominio recente nei confronti diretti.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter-Roma, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse