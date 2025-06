Inter-Udinese pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Doppia Chance 1X

Pronostico Inter-Udinese: confronto quote e il parere dei bookies sul 30° turno - 30 marzo

Dal mio punto di vista, l'Inter, trascinata dall'entusiasmo del proprio pubblico, riuscirà a superare l’Udinese nella sfida di San Siro, continuando così la sua corsa verso il secondo scudetto consecutivo. Nonostante i friulani stiano attraversando un ottimo momento di forma, dovranno fare i conti con l'assenza di alcuni giocatori chiave, non al meglio della condizione fisica. Andrea Stefanetti

Oggi, alle ore 18:00, l’Inter di Simone Inzaghi torna in campo a San Siro e ospita l’Udinese di Kosta Runjaić. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Inter-Udinese di diversi operatori:I nerazzurri hanno vinto al Gewiss Stadium nell’ultimo turno, portandosi a tre punti di vantaggio sul Napoli. I bianconeri, invece, hanno perso al Bluenergy Stadium contro l’Hellas Verona.I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno una grossa occasione per portarsi momentaneamente a più sei sul Napoli e mettere pressione alla squadra di Antonio Conte, che qualche ora più tardi sfiderà il Milan.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 30esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Udinese? L'opinione dei bookmaker

Ambizioni differenti per le due squadre. L’Inter cerca punti per consolidare il primo posto, mentre i bianconeri sono ormai salvi e scenderanno in campo senza pressioni. Tenendo conto di un’analisi accurata,QuiGioco offre la quota più alta, a 6.80, mentre Snai e Betsson pagano entrambe a 6.50.

Inter-Udinese: i precedenti

Le probabili formazioni Inter Udinese

I precedenti tra Inter e Udinese sono 118. I nerazzurri hanno vinto 62 partite. Le vittorie dei friulani, invece, sono state 24 mentre i pareggi 32. Le due squadre si sono sfidate già due volte in stagione e in entrambi i casi ha vinto la squadra di Simone Inzaghi. 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia, 2-3 al Bluenergy Stadium nella gara d’andata.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 30° turno di campionato:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.

Udinese (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Davis, Lucca.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita tra l'Inter e l’Udinese sarà trasmessa oggi in diretta sull’app di DAZN, accessibile su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con la possibilità di seguirlo in streaming su Sky Go e Now TV.