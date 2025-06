Inter-Verona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Inter-Verona + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Inter Verona sul vincente

A mio avviso e vista la grande voglia di rivalsa, l’Inter batterà l’Hellas Verona. I nerazzurri non vincono da 5 partite e hanno bisogno di un successo per provare a mantenere viva la lotta Scudetto, soprattutto adesso che il Napoli è tornato in testa. La sfida con l’Hellas Verona potrebbe essere perfetta per tornare alla vittoria e poter preparare con la testa più leggera il ritorno col Barcellona. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Verona? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Inter Verona Over/Under

Il nostro Pronostico Inter Verona Gol Sì/No

L’Inter proverà a non concedere rete per la prima volta dopo dieci gare. Nelle ultime cinque gare l’Hellas Verona ha segnato soltanto due gol e non sta attraversando un grande momento. Saranno diversi i calciatori assenti e Inzaghi potrebbe ruotare tanti titolari visti della sfida decisiva contro il Barcellona a pochi giorni di distanza.

Sabato 3 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. La gara, valevole per uno degli anticipi del 35º turno di Serie A, si giocherà a San Siro e si preannuncia aperta e combattuta, anche se i nerazzurri vorranno sicuramente provare a tornare alla vittoria. L’Inter è reduce dal pirotecnico 3-3 maturato in Spagna nella semifinale d’andata di UEFA Champions League col Barcellona, mentre l’Hellas Verona ha perso lo scontro salvezza giocato al Bentegodi col Cagliari nell’ultimo turno.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Simone Inzaghi è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.30. La vittoria dell’Hellas Verona, invece, è quotata oltre 9 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Paolo Zanetti.Da un lato, troviamo un Inter rivitalizzato dal pareggio di Champions League dopo le tre sconfitte consecutive che avevano ridimensionato aspettative e sogni nerazzurri. Dall’altro, invece, troviamo un Hellas Verona che ha perso le ultime due gare e cerca punti importanti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione.. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati meno di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, ma con una squadra favorita che proverà a chiuderla subito per evitare sprechi di energie in vista della prossima e delicata sfida di UEFA Champions League. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Inter-Hellas Verona senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-Verona tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 35esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Inter Verona: i precedenti

Statistiche Inter-Verona

Nelle ultime dieci partite l’Inter non è riuscita a portare a casa un clean sheet.

In sei delle ultime otto partite giocate dall’Inter si è registrato un Over 2,5.

Inter ed Hellas Verona non vincono da 5 partite.

In tutte le ultime nove partite giocate dall’Hellas Verona si è registrato un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Inter-Hellas Verona

Inter (3-5-2) Verona (3-4-2-1) Sommer Montipò Bisseck Faraoni De Vrij Valentini Bastoni Frese Darmian Tchatchoua Barella Serdar Calhanoglu Duda Frattesi Bradaric Carlos Augusto Suslov Thuram Sarr Arnautovic Mosquera All. Inzaghi All. Zanetti Ultimo aggiornamento: 2 maggio

Inter ed Hellas Verona si sono sfidate 85 volte nella storia tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio sorride ai nerazzurri, che hanno vinto ben 53 volte. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto l’Hellas Verona con un largo 0-5 nell’andata giocata al Bentegodi. I pareggi sono 24 e l’ultimo è arrivato nello scorso anno. L’Hellas Verona, invece, ha battuto l’Inter soltanto 8 volte. L’ultimo è datato 9 febbraio 1992. In quell’occasione, la rete decisiva fu segnata da Ezio Rossi.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter-Verona, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse