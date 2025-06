Pronostico Israele Francia con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Israele Francia

Senza dubbio la Francia conquisterà i '3 punti' e continuerà la propria corsa verso il primo posto del Girone. La differenza tra le due Nazionali è troppo ampia per sperare di vedere un esito diverso al termine del match. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera scenderanno in campoper il terzo turno di Nations League. Le due formazioni si sfideranno al Bozsik Stadion di Budapest alle ore 20:45. Prima di presentarvi il. queste sono le quote 1X2 di differenti operatori:Nell'ultimo turno di Nations League, Israele è stato sconfitto dall'Italia con un risultato di 1-2, mentre la Francia ha prevalso sul Belgio con un netto 2-0. Entrambe le Nazionali sono alla ricerca di punti fondamentali per la qualificazione al turno successivo.I bookmaker vedono la. I francesi, considerati tra i principali candidati alla vittoria anche nelle quote vincente Nations League , vogliono ottenere i '3 punti' per continuare la propria rincorsa al primo posto del raggruppamento, attualmente occupato dall'Italia.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco un altro approfondimento sul match di Nations League:

● ● ●

Quote speciali su Israele Francia

● ● ●

I pronostici Israele Francia più interessanti

Consiglio risultato esatto 0-2 a 6.50 su Goldbet

Almeno un rigore assegnato nel match

Kolo Muani primo marcatore

In vista del match tra Israele e Francia, valido per il terzo turno di Nations League, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.. Per questo motivo consiglio di puntare sul risultato esatto di 0-2 in favore della squadra di Didier Deschamps.rispetto a Betsson e Quigioco (6.40).Un altro pronostico che vi consiglio, è l'. A giudicare dal tipo di partita, credo che entrambe le squadre inizieranno con grande intensità, cercando di mettere pressione all’avversario fin dai primi minuti. Questo tipo di approccio potrebbe facilmente portare a situazioni che favoriscono l’assegnazione di un penalty. Questa quota, la troviamo a 2.65 su Lottomatica e a 2.45 su Betsson.Dopo un’attenta analisi consiglio di puntare su Kolo Mauni Randal come primo marcatore. Il francese ormai ha un ruolo importante nella formazione di Didier Deschamps. La quota più alta per Randal Kolo Mauni primo marcatore nei bookies analizzati è offerta da Betsson a 4.75 rispetto a Quigioco 4.70

● ● ●

Dove trovare le migliori quote su Israele Francia

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

● ● ●

Precedenti Israele Francia

Probabili formazioni di Israele Francia: Thuram partirà dal 1'

Sono 9 i precedenti ufficiali tra Israele e Francia. I francesi hanno un totale di 4 vittorie a confronto degli israeliani che vantano un solo successo. I pareggi sono ben 4. L’ultimo incontro risale al 2004-2005 in occasione delle qualificazioni mondiali e la partita è terminata in parità: 1-1.

Israele e Francia sono pronte per sfidarsi nel terzo turno di Nations League. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:



ISRAELE (4-2-3-1) - Gerafi; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Peretz, Abu Fani; Abada, Gloukh, Khalaili; Baribo.

FRANCIA (4-3-3) - Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Manu Koné; Olise, Thuram, Muani.



Israele dovrebbe essere schierato con il 4-2-3-1 con Abada, Gloukh e Khalaili dietro la prima punta Baribo. La Francia invece dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con Olise e Thuram a supporto della prima punta Kolo Muani.

Dove vedere Israele Francia

Al momento della redazione di questo approfondimento, la partita Francia-Belgio non è programmata in diretta TV. Tuttavia, gli appassionati potranno guardare il match di Nations League in streaming su UEFA TV, accessibile sia attraverso il sito su PC che tramite l’app su dispositivi mobile e tablet.