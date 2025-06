Pronostico Israele Italia con quote e statistiche

Il mio pronostico su Italia-Israele

Sono convinto che l'Italia sfrutterà appieno il proprio potenziale, nettamente superiore a quello di Israele, e porterà a casa i 3 punti. Andrea Stefanetti

Nella serata di Lunedì, 9 settembre, si sfideranno Israele e Italia in un match valevole per la Uefa Nations League. Il calcio d’inizio è previsto per le 20.45 alla Bozsik Arena di Budapest, in campo neutro. Prima di presentarvi il, ecco le quote 1x2 del match di differenti operatori:Gli azzurri dovranno continuare a lavorare per il loro processo di crescita, necessario per poter competere a grandi livelli contro le migliori nazionali d’Europa. Israele cercherà, invece, di ostacolare questo processo provando a dare filo da torcere alla squadra di Luciano Spalletti. Sarà una partita interessante e combattuta e vedremo a che punto si troveranno le due squadre al termine della seconda giornata di Nations League.Sicuramente in questa gara l’Italia parte favorita rispetto a Israele, per lo meno sulla carta. La partita potrebbe non essere delle più semplici ma mi aspetto una vittoria da parte della nazionale azzurra.



Ecco il confronto quote sul segno 2 tra tre differenti siti scommesse:

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Pronostico Israele Italia con Risultato esatto

Secondo la mia analisi, potrebbe essere una partita nella quale l’Italia potrebbe non subire gol.. Ritengo che ci possa essere una vera prova di forza e una vittoria "all'inglese" da parte dei ragazzi di Luciano Spalletti. In seguito, il confronto delle quote per il risultato esatto di 0-2 in tre diversi operatori.

Israele-Italia pronostico combo match

Oltre a puntare sulla vittoria dell'Italia con il Segno 2, si può combinare questa scommessa con l'opzione "No Gol". Scegliendo il, l'Italia non solo dovrà vincere, ma dovrà farlo senza subire reti. Secondo i principali siti di scommesse, la

Pronostico Israele Italia primo marcatore

Ma chi sarà il protagonista a sbloccare la partita? A mio avviso, potrebbe essere un centrocampista a segnare il primo gol eè una scelta interessante. Il giocatore dell'Inter è noto per i suoi inserimenti offensivi che mettono in difficoltà le difese avversarie. Su Snai, la sua prima rete nel match è

Dove trovare le migliori quote su Israele Italia

È fondamentale conoscere le quote prima di un match, poiché consente di valutare tutte le opzioni disponibili basandosi su un'analisi dettagliata delle squadre. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus di benvenuto Si ricorda che alcuni degli operatori in lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Israele-Italia.

Israele-Italia: statistiche e precedenti

Israele-Italia, le probabili formazioni

Israele-Italia in Tv o in streaming

Il consiglio su Israele Italia

Non sarà una partita facile, con Israele che potrebbe giocare in modo aggressivo e prudente. Tuttavia, vista la superiorità della rosa azzurra, l'Italia avrà la meglio portando a casa i 3 punti. Andrea Stefanetti

, confermando la sua storica superiorità sulla squadra avversaria. Negli ultimi tre confronti, la nazionale azzurra ha ottenuto altrettante vittorie e ci si aspetta un risultato simile anche in questa sfida. L'ultimo incontro risale al 2017, quando l'Italia si impose per 1-0 grazie a un gol di Ciro Immobile.In seguito le: Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Revivo; Kanichowsky, Peretz, Kinda; Khalaili, Zahavi, Turgeman. All: Hazan.Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. All: Spalletti.L’Italia, come ha confermato anche Luciano Spalletti, giocherà con la difesa a 3. Il modulo potrà variare tra 3-5-2 e 3-4-2-1, anche in base ai giocatori che saranno a disposizione. In questa partita ci aspettiamo una difesa formata da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori. Nei tre di centrocampo mancherà Barella e ci saranno Frattesi, Fagioli e il grande ritorno di Sandro Tonali. In avanti, ecco il tandem formato da Raspadori e Retegui. Nell’Israele, ci sarà la stella della squadra Eran Zahavi, pronto a infastidire la retroguardia azzurra.Sarà possibile seguire il match anche in streaming, sull’app RaiPlay, disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet.Dopo aver esaminato con attenzione le quote di Israele-Italia, posso ribadire che sarà un match dove mi aspetto l’Italia vincente. Vincere aiuta a vincere e, a questa Italia, serve più che mai.