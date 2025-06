Pronostico Italia-Francia, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Italia-Francia e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, la Francia è la favorita per conquistare i tre punti. Gli uomini di Deschamps sanno di dover vincere con almeno due gol di scarto per agguantare il primo posto. In partite così decisive, è proprio la qualità e la tenacia della Nazionale francese che emerge e credo che saranno determinanti per portare a casa la vittoria. Andrea Stefanetti

Nell'ultimo match della fase a gironi della Nations League,si affronteranno domenica 17 novembre alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Prima di condividere ilsul match, ecco le quote offerte dai principali operatori:Una sfida decisiva per il primo posto in classifica. All'Italia basta un pareggio per conquistare il primo posto nel girone. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria esterna contro il Belgio, terminata 1-0, mentre la Francia proviene dal pareggio casalingo contro Israele.I francesi, reduci dal pareggio contro Israele, sono determinati a riscattarsi e a prendere il comando del girone. D'altro canto, gli azzurri cercheranno di mettere in difficoltà l'avversario e difendere la loro posizione.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione europea:

Quale sarà il risultato esatto di Italia Francia? Il pronostico dei bookmakers

Secondo i bookmaker, il risultato esatto più probabile per la sfida tra Italia e Francia è un pareggio 1-1. Si prevede una partita equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti, ma che potrebbe concludersi con un pareggio, con entrambe le compagini a segno. La quota più alta per questo risultato è offerta da Betsson, che lo propone a 6.15, seguita da Snai a 6.

Italia Francia: i precedenti

Italia-Francia: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Le sfide tra Francia e Italia sono sempre state cariche di rivalità e intensità. Un capitolo significativo risale al 2000, quando la Francia vinse 2-1 contro l'Italia nella finale degli Europei. Tuttavia, gli Azzurri si presero la rivincita nel 2008, eliminando la Francia con un 2-0 nella fase a gironi degli Europei. Un altro incontro indimenticabile fu la finale del Mondiale 2006, che si concluse 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari, con l'Italia che prevalse ai rigori. L'ultimo confronto tra le due squadre risale alla prima giornata della Nations League, quando gli Azzurri si imposero con un netto 1-3.Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match di Nations League:Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. Ct. Deschamps.La sfida tra Italia e Francia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, consentendo a tutti gli appassionati di seguire le emozioni del match comodamente in TV. Inoltre, per chi preferisce guardare la partita online, sarà disponibile lo streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, accessibile sia da computer che da dispositivi mobili.