Italia-Spagna femminile pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Il nostro Pronostico Italia-Spagna femminile sul vincente

A mio parere, la Spagna non dovrebbe avere difficoltà a conquistare i tre punti. Le iberiche puntano a chiudere la fase a gironi a punteggio pieno, confermando il dominio fin qui espresso nel torneo. Fin dall’esordio, infatti, la Spagna ha mostrato un percorso impeccabile, imponendosi con autorità su ogni avversaria affrontata. La squadra sta dimostrando pienamente di essere la detentrice del titolo e appare determinata a difenderlo fino in fondo. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Italia-Spagna donne? La chicca dell'esperto

Quote Italia donne-Spagna femminile Over/Under

Venerdì 11 luglio alle ore 21, il Wankdorf Stadium di Berna ospiterà l'ultimo match della fase a gironi degli Europei Femminili. A chiudere il gruppo B saranno Italia e Spagna, protagoniste di una sfida decisiva. Le azzurre arrivano da un pareggio per 1-1 contro il Portogallo, mentre la Spagna ha già staccato il pass per la fase successiva grazie a un netto 6-2 inflitto al Belgio.Secondo i principali siti di scommesse, è la Spagna a partire con i favori del pronostico. La vittoria delle campionesse in carica è infatti quotata intorno a 1.25, a conferma della superiorità dimostrata finora nel torneo. Ben diversa la situazione per le azzurre, il cui successo è proposto a quota 11, un dato che riflette le difficoltà attese nel confronto con una delle nazionali più forti d'Europa e le complicazioni nel tentativo di accedere alla fase successiva.Due squadre con obiettivi differenti scendono in campo a Berna. La Spagna ha già conquistato la qualificazione con un turno d'anticipo e punta a chiudere il girone a punteggio pieno. Dall'altra parte, l'Italia è ancora in corsa e proverà a giocarsi le ultime chance di accesso alla fase successiva, con la determinazione di chi non ha nulla da perdere. Dall'analisi accurata e dello stato di forma attuale,I bookmaker sembrano allineati al nostro pronostico per Italia–Spagna, prevedendo una gara spettacolare e ricca di reti. Le quote per l'Over 2.5 risultano infatti mediamente più basse rispetto a quelle per l'Under, segno che ci si attende una partita aperta e poco condizionata dall'aspetto tattico. Alla luce dell'analisi svolta, riteniamo probabile che l'incontro si concluda con più di tre gol complessivi.

Statistiche Italia Spagna femminile

L’Italia è imbattuta da 5 partite, a conferma di una buona solidità e continuità di risultati. La Spagna è reduce da 7 vittorie consecutive, dimostrando un momento di forma eccezionale.

In 4 degli ultimi 5 incontri tra le due nazionali, è stata la Spagna a segnare per prima .

Nelle ultime 7 gare disputate dalla Spagna , in tutte le occasioni si è verificato un Over 2.5 gol , segno di un attacco prolifico e partite dal punteggio elevato.

Probabili formazioni di Italia Spagna donne

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Italia-Spagna donne, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct. Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina. Ct. Montserrat.