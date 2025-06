Pronostico Juventus-Atalanta, quale sarà il risultato esatto? Le quote dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Juventus-Atalanta: i 'bianconeri' rientrano nella corsa scudetto? Il parere dei bookies

Una partita fondamentale per la corsa scudetto. Dal mio punto di vista la Juve conquisterà i tre punti. La squadra di Motta vuole dar seguito al bel momento in campionato e mettersi alle spalle la recente contestazione dei tifosi. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

La Juventus, oggi alle 20:45, ospiterà l’Atalanta di Gasperini nel big match della ventottesima giornata di Serie A. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco la maggiorata consigliata dai nostri esperti sul match.Ecco invece le quote di Juventus-Atalanta di diversi operatori:I bianconeri arrivano alla sfida dopo aver battuto l’Hellas Verona (2-0), mentre i nerazzurri hanno pareggiato contro il Venezia al Gewiss Stadium per 0-0.Secondo i bookies, la Juventus è la squadra con i favori del pronostico. I bianconeri di Thiago Motta, reduci da cinque vittorie di fila in campionato, cercano tre punti per agguantare proprio l’Atalanta in classifica. I nerazzurri vogliono tornare a vincere dopo il deludente pareggio casalingo ottenuto nell'ultimo turno di campionato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 28esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Juve-Atalanta? Il parere dei bookies

Entrambe le squadre cercano una vittoria per continuare a sognare in zona scudetto. Tenendo conto di un’analisi accurata, i bookmakers indicano con l’1-0 uno dei risultati più probabili. Snai e QuiGioco offrono la quota più alta, a 9, mentre Betsson paga 8.75 volte la posta.

● ● ●

Juventus-Atalanta: i precedenti

Juventus Atalanta: le probabili formazioni

Juventus e Atalanta si sono sfidate 145 volte tra tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai bianconeri, che hanno vinto 75 volte. 51 i pareggi e 17, invece, le vittorie dell’Atalanta. All’andata, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al Gewiss Stadium con le reti realizzate da Kalulu (54') e Retegui (78').

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 28° turno di Serie A:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi oggi

La sfida tra Juventus e Atalanta, in programma questa sera alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, disponibile su smart TV, console (PlayStation, Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream con abbonamento a DAZN potranno seguirla anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).