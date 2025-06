Juventus-Cagliari pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Doppia Chance 1x

Pronostico Juve Cagliari: confronto quote e il parere dei bookies

Secondo il mio punto di vista, la Juventus riuscirà a vincere e a superare il turno. La squadra di Motta ha una rosa più competitiva e farà di tutto per riscattarsi immediatamente dopo la prestazione deludente contro il Venezia. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena Juventus-Cagliari, match valido per gli Ottavi di Coppa Italia. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto della sfida dell'Allianz Stadium, di seguito trovi laEcco invece le quote di Juventus-Cagliari di diversi operatori:La Juventus arriva da un pareggio in rimonta contro il Venezia, un 2-2 che ha suscitato numerose contestazioni da parte dei tifosi bianconeri. Il Cagliari, invece, è reduce da una sconfitta contro l'Atalanta, in una partita in cui la squadra non è riuscita a reagire e ha dovuto cedere il passo agli avversari.Quella di stasera si preannuncia una partita cruciale per riscattarsi dopo un periodo caratterizzato da troppi pareggi.per tornare a pieno regime e superare le recenti difficoltà.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Nazionale Italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Juventus-Cagliari? Il parere dei bookies

Gli uomini di Thiago Motta stanno attraversando un periodo difficile, caratterizzato da diversi pareggi. Tuttavia, in Coppa Italia potrebbero trovare la svolta. Dopo un'attenta analisi, i bookmaker indicano il. La quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco a 6.60, seguita da Betsson a 6.50 e Sisal a 6.25. Un risultato che potrebbe dare una scossa alla squadra bianconera, permettendole di superare il turno e ritrovare fiducia.

Juve Cagliari: i precedenti

Juve Cagliari: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming oggi

Le due squadre si sono affrontate 96 volte nella loro storia, con un bilancio decisamente favorevole alla Juventus. I bianconeri vantano 49 vittorie, mentre il Cagliari ne ha conquistate 15, con 32 partite terminate in parità. L'ultimo confronto risale al 6 ottobre, durante la settima giornata di campionato, ed è terminato con un pareggio per 1-1.Le possibili scelte dei due allenatori in vista del match valido per gli Ottavi di Coppa Italia:Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Rouhi; Mckennie, Locatelli; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Weah. Allenatore: Thiago Motta.Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Felici, Viola, Augello; Pavoletti. Allenatore: Nicola.La sfida tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Mediaset. I tifosi potranno seguire il match su Canale 5 oppure in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play.