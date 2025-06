Juventus Genoa pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Over 0,5

1.09 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata sottoposta a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Juventus-Genoa: confronto quote e il parere dei bookies sul 30° turno - 29 marzo

Dal mio punto di vista, la Juventus è la favorita per la vittoria. La squadra arriva dopo il cambio di panchina, che potrebbe dare una spinta in più al gruppo. Per questo motivo consiglio il Segno 1. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena la sfida tra. Prima di esprimere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi suggerisco di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Juventus-Genoa di diversi operatori:I padroni di casa, reduci dal cambio in panchina, arrivano al match dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo della Fiorentina. Situazione opposta per il Genoa, che invece arriva al confronto dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Lecce.Juventus-Genoa è una partita di grande interesse, con la Juventus che avrà Igor Tudor in panchina al posto di Thiago Motta, cercando una svolta mentale per la corsa al quarto posto. Il Genoa invece, ha trovato solidità sotto la guida di Vieira, ottenendo punti importanti per la salvezza. I bianconeri devono tornare a vincere per non rinunciare ai sogni di Champions, e per questo partono con il favore dei bookmakers.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 30esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Juve Genoa? L'opinione dei bookmaker

Una delle migliori difese contro uno dei peggiori attacchi: questo è il riassunto di Juventus-Genoa. Dopo un'attenta analisi, il. La quota più alta è offerta da Quigioco a 6.60, seguita da Betsson a 6.50 e Sisal a 6.25.

● ● ●

Juventus Genoa: i precedenti

Le probabili formazioni Juve Genoa

Le due squadre si sono affrontate 143 volte nella loro storia. Il bilancio è favorevole alla Juventus, con 86 vittorie, contro le 27 del Genoa e 30 pareggi. L'ultimo incontro risale al 28 settembre dello scorso anno, quando i bianconeri si sono imposti con un netto 0-3.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 30° turno di campionato:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Matturro, Vasquez; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La sfida tra Juventus e Genoa, in programma per il oggi alle ore 18:00, sarà disponibile in diretta streaming sull’app di DAZN. Potrà essere vista su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox One) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.