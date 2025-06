Juventus-Lecce pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Juventus Lecce + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Juventus Lecce sul vincente

A mio avviso, la Juventus avrà la meglio in questa partita. I bianconeri sono determinati a riscattare il pareggio ottenuto contro la Roma nell'ultimo turno di campionato. Inoltre, sono motivati a ritrovare la continuità e a voltare definitivamente pagina dopo l’arrivo di Tudor. Tuttavia, la squadra non può permettersi di sottovalutare il Lecce, che è alla ricerca di punti cruciali per la salvezza. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Juve Lecce? Ecco le quote

Quote Juve-Lecce Over/Under

Il nostro Pronostico Juventus Lecce Gol Sì/No

Tudor è un tecnico famoso per l'equilibrio e la disciplina difensiva che riesce trasmettere alla propria squadra. Nelle ultime cinque partite della Juventus, il segno No Gol si è verificato in 4 occasioni. Nelle ultime tre trasferte del Lecce il segno No Gol si è verificato in due occasioni

Oggi, alle ore 20:45, la Juventus accoglierà il Lecce all’Allianz Stadium per il 32° turno di Serie A. I bianconeri arrivano dal pareggio per 1-1 contro la Roma all’Olimpico, mentre il Lecce ha ottenuto un altro pari tra le mura amiche contro il Venezia. In questo articolo, i nostri esperti vi fornirannoDall’analisi preliminare delle quote per il match, emerge chiaramente che la squadra di Tudor è vista come la favorita dai bookmaker, con una quota media di 1.36. La vittoria del Lecce, invece, è quotata 9.90 volte la posta, a testimonianza della difficile situazione di classifica che sta affrontando la squadra.. Da un lato, la Juventus tende a non dilagare quando segna, mentre dall’altro il Lecce, purtroppo, ha una difesa che fatica a mantenere la solidità.che partono come favoriti ma dovranno fare i conti con una squadra determinata a conquistare punti vitali per la salvezza.Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A . Le quote per l’Under 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l’Over, indicando una bassa probabilità di una partita con più di due gol. Ci aspettiamo quindi una gara combattuta, ma con un punteggio contenuto. Di seguito, vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali bookmaker.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Juventus Lecce senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Juve Lecce tra diversi bookies:



Juventus Lecce: i precedenti

Statistiche Juve Lecce

Negli ultimi 9 incontri tra le due squadre la Juventus non ha mai perso.

Nelle ultime 7 partite disputate dalla Juventus, per 5 volte si è verificato il segno Under 2,5.

Nelle ultime 6 partite, in cinque occasioni il Lecce è stata la squadra a subire gol per prima.

In 8 delle ultime 10 partite, la Juventus ha ottenuto meno di 4.5 cartellini.

Le probabili formazioni Juventus Lecce

Juventus (3-4-2-1) Lecce (4-2-3-1) Di Gregorio Falcone Kalulu Guilbert Veiga Baschirotto Kelly Gaspar McKennie Gallo Locatelli Coulibaly Thuram Ramadani Cambiaso Pierotti Gonzalez Helgason Yildiz Tete Morente Vlahovic Krstovic All. Tudor All. Giampaolo Ultimo aggiornamento: 12 aprile

Juventus e Lecce si sono affrontate 45 volte nella loro storia. Il bilancio sorride ai bianconeri, con 30 vittorie contro le 4 del Lecce e 11 pareggi. L’ultima sfida risale alla 14^ giornata di campionato, giocata all'inizio di dicembre, e si è conclusa con un pareggio per 1-1.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Juventus-Lecce, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse