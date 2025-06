Pronostico Juventus-City oggi, 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookies

* Quota Maggiorata soggetta a Termini e Condizioni. Si consiglia di visionare la pagina promozionale.

Pronostico Juve Manchester City e il parere dei bookies

A mio giudizio, il Manchester City conquisterà la vittoria e i 'tre punti'. Entrambe le compagini non stanno vivendo un buon momento ma i "Cityzens" dispongono di una panchina più lunga per sopperire alle numerose assenze dei propri titolari. Inoltre, la Juventus arriva a questa sfida senza giocatori del calibro di Bremer e Cambiaso. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 21:00, laospiterà ildi Pep Guardiola all'Allianz Stadium in un match valido per il sesto turno di Champions League. Prima di presentare ilsul possibile risultato esatto, ecco unaEcco invece una raccolta di quote aggiornate sul match di alcuni operatori:Dopo lo 0-0 contro l'Aston Villa, che l'ha fatta scivolare al 19° posto in classifica, la Juventus è pronta a tornare in campo nella prima fase di UEFA Champions League 2024-25. I bianconeri affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola al 17^ posto. Il club inglese, però, non sta attraversando un momento di forma particolarmente brillante.Quella dell'Allianz Stadium si preannuncia una sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento di difficoltà.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Juventus-City? Il pronostico dei bookies

Juventus e Manchester City si affronteranno in uno stadio sold-out, con un'atmosfera che si preannuncia spettacolare. Secondo i bookmaker,. La quota più alta, offerta da Sisal e Snai a 9.50, è leggermente superiore a quella di Quigioco, che si ferma a 9.40.

I precedenti di Juventus-Manchester City

Probabili formazioni Juventus-Manchester City

Juventus e Manchester City si sono affrontate sei volte, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 3 vittorie contro l'unica del City, mentre i pareggi sono 2. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2015-16, quando la Juventus si impose per 1-0.

Secondo le ultime notizie, la Juventus sarà schierata da Thiago Motta con il 4-2-3-1 con Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz dietro la prima punta Vlahovic. Il Manchester City invece, scenderà in campo con il 4-3-3 con Doku e Grealish sulle fasce a supporto del centravanti Haaland.



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Nunes, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

Dove vedere il match in diretta oggi

La partita Juventus-Manchester City, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva su Prime Video, il servizio di streaming on demand di Amazon. Non sono previste dirette TV né altre trasmissioni in streaming, quindi non sarà possibile seguire la gara sui canali Sky Sport.