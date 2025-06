Juventus-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Over 1,5

1.33 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di Sisal sottoposta a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina promozionale per ulteriori info.

Pronostico Juventus-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

Credo che la Juve riuscirà a vincere. Al netto delle assenze importanti del Milan, i bianconeri si sono rafforzati sul mercato e sono in fiducia dopo la grande prestazione di Bergamo. Vedo i bianconeri avanti in questo scontro. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Oggi, alle ore 18:00, la Juventus ospiterà il Milan in un match che sarà valido per la ventunesima giornata di Serie A. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Juventus Milan di diversi operatori:La Juventus è reduce dalla grande prestazione contro l’Atalanta in cui, però, non si è andati oltre il pareggio. Il Milan arriva dopo la vittoria in rimonta contro il Como.I bianconeri sembrano aver ritrovato lo spirito combattivo che era mancato nelle ultime partite e puntano a tornare al successo davanti al proprio pubblico. La squadra di Motta, inoltre, potrà contare sull'apporto dei nuovi acquisti Alberto Costa e Randal Kolo Muani, che potrebbero rivelarsi decisivi.Il Milan invece, nonostante il recente successo contro il Como, sembra ancora in fase di transizione e fatica a trovare una chiara identità di gioco sotto la guida del nuovo allenatore.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 21° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Juve Milan? Il parere dei bookies

Quello tra Juventus e Milan è un match che ha il sapore di zona Champions League. La Juve vuole vincere per avvicinarsi al quarto posto cercando di staccare le inseguitrici. Per il Milan una vittoria significherebbe riaprire definitivamente la corsa Champions. Infatti, dopo un’attenta analisi,. Troviamo la quota di questo punteggio a 5.75 su Goldbet, a 6.00 su Sisal e 6.25 su Snai.

● ● ●

Juventus Milan: i precedenti

Juve-Milan: le probabili formazioni

Juventus-Milan è, e resterà, un incontro iconico del calcio italiano., con la Juventus in vantaggio nel bilancio complessivo: i bianconeri contano 88 vittorie, mentre i rossoneri sono fermi a 66. In 73 occasioni, invece, la sfida si è conclusa in parità. Nell’ultimo confronto, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana, è stato il Milan a prevalere, ottenendo una vittoria per 2-1.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 21° turno di Serie A:

Juventus (4-2-3-1): Perin, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez, McKennie.

Milan (4-3-3): Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez, Abraham, Leao.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Juventus e Milan sarà disponibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata agli eventi sportivi. Ricordiamo che il match avrà inizio questa sera alle ore 18.00. Gli utenti potranno seguire la sfida in diretta utilizzando una vasta gamma di dispositivi compatibili, tra cui Smart TV, smartphone, tablet, computer e console di gioco come PlayStation e Xbox.