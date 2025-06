Juventus Monza pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Juventus-Monza + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Juventus Monza sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione l’alta posta in palio, la Juventus non si farà sfuggire l’occasione di battere il Monza e conquistare tre punti vitali per la corsa al quarto posto. La sconfitta col Parma ha rallentato la corsa della squadra di Igor Tudor e adesso servirà una prova di carattere davanti i propri tifosi: la sfida contro l’ultima della classe potrebbe essere l’occasione adatta per ripartire. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Juventus Monza? Ecco le quote

Quote Juve Monza Over/Under

Il nostro Pronostico Juve Monza Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della stagione, le gare sono sempre aperte e non sempre i pronostici vengono rispettati. In cinque delle ultime sei gare, la Juventus ha sempre subito gol. Entrambe le squadre faranno affidamento su calciatori in cerca di rivalsa: Randal Kolo Muani da una parte, Dany Mota dall’altro.

All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per il 34º turno di Serie A, che si preannuncia aperta e combattuta, visti i precedenti tra le due squadre. I bianconeri, reduci dalla sconfitta del Tardini di Parma, vogliono tornare alla vittoria per continuare la corsa al quarto posto. I biancorossi, ormai condannati alla retrocessione, cercano di tornare a raccogliere punti dopo quattro sconfitte consecutive.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Igor Tudor è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.17. La vittoria del Monza, invece, è quotata a oltre 15 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra di Nesta all’Allianz Stadium.Da un lato, troviamo una Juventus che avrà voglia di rivalsa dopo la sconfitta del Tardini. Dall’altro, invece, troviamo un Monza che non ha più nulla da chiedere a questo campionato e cerca di salutare la categoria magari regalando qualche sorriso finale ai propri tifosi.Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, anche se la Juventus è favorita e punterà alla vittoria. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Juventus Monza senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Juventus Monza tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per la 34esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Juve Monza: i precedenti

Statistiche Juventus Monza

Il Monza non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 13 partite giocate.

La Juventus non mantiene la porta inviolata da tre partite.

Il Monza ha sempre subito almeno un gol nelle ultime otto partite giocate.

In otto delle ultime dieci gare dal Monza, si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

In cinque delle ultime sette gare giocate dalla Juventus, si è registrato un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Juve Monza

Juventus (3-4-2-1) Monza (3-5-2) Di Gregorio Turati Kalulu Pereira Renato Veiga Caldirola Kelly Carboni Weah Birindelli Thuram Castrovilli Locatelli Bianco McKennie Akpa Akpro Yildiz Kyriakopoulos Nico Gonzalez Caprari Kolo Muani Mota All. Tudor All. Nesta Ultimo aggiornamento: 27 aprile

Juventus e Monza si sono sfidate 10 volte tra Serie A e Coppa Italia. La squadra bianconera è attualmente in vantaggio, avendo vinto 6 precedenti tra cui quello dell’andata. La Juventus si è imposta all’U-Power Stadium per 1-2. Il Monza ha vinto due precedenti, stesso numero dei pareggi. L’ultima vittoria biancorossa è arrivata nella stagione 2022/23, quando il Monza ha espugnato l’Allianz Stadium.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Juve-Monza, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse