Pronostico Juventus-Parma, chi vincerà il match? Analisi e parere dei bookies

Il mio pronostico su Juventus Parma e il parere dei bookies

La Juve vincerà questa partita. Mi aspetto una squadra galvanizzata e in fiducia che vorrà vincere a tutti i costi. Alessandro Pallotta

Alle ore 20:45, lanel decimo turno di Serie A. Prima di presentarvi il, ecco le quote offerte da diversi operatori:La Juve si presenta a questo match con grande fiducia, reduce dalla clamorosa rimonta contro l’Inter, terminata 4-4. Anche il Parma ha ottenuto un pareggio nell'ultimo incontro, finito 1-1, portandosi così a 8 punti in classifica.. La squadra di Motta dovrà conquistare i tre punti per non vanificare gli sforzi profusi nel derby d'Italia. Dall'altro lato, il Parma cerca punti cruciali per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Juventus Parma

I pronostici Juve Parma più interessanti

Il mio consiglio sul risultato esatto: 2-0 a 6.25 su Betsson

Juve vince senza subire gol (1 + No Goal)

Conceicao primo marcatore

In occasione della sfida tra Juventus e Parma, valida per la decima giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che sono molto interessanti.La Juve è chiamata a vincere questa gara per continuare a tenere il passo del Napoli e prolungare la sua striscia positiva. Giocando davanti ai propri tifosi, avrà anche una spinta emotiva in più. Per questo, penso sia giusto puntare su un risultato di 2-0 con la quota a 6.25 su Lottomatica, Goldbet e Betsson.Dopo aver subito 4 gol contro l’Inter, credo che la retroguardia bianconera cercherà di limitare al minimo le disattenzioni in fase difensiva. Per questo, oltre al segno 1, consiglio di aggiungere l’esito NoGol. Troviamo la quota dell’1+NoGol a 2.11 su QuiGioco, 2.10 su Betsson e 2.05 su GoldbetÈ stato il migliore in campo per distacco nel match Inter-Juve e sarà pronto a offrire un'altra prestazione di altissimo livello. A mio avviso, Francisco Conceicao potrebbe essere il calciatore a segnare il primo gol della partita. La quota per questa giocata è di 7.00 su Betsson e 7.25 su Sisal.

Dove trovare le migliori quote su Juventus Parma

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare iPer scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Juventus Parma

Probabili formazioni Juve Parma: Weah dal 1'

Sono 69 gli incontri tra le due squadre, con la Juve che ha trionfato in 38 occasioni e il Parma in 18. L'ultimo confronto risale al 21 aprile 2021, quando la Juve si impose con un punteggio di 3-1.

Ecco le scelte probabili di Motta e Pecchia in vista del match valido per il decimo turno di campionato:



JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Weah.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.



Thiago Motta dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3 con Cabal, Gatti e Weah che partiranno dal 1'. Per quanto riguarda il Parma, Pecchia dovrebbe far scendere i suoi con il 4-2-3-1 con Man, Bernabé e Mihaila dietro la prima punta Bonny.

Dove vedere il match

La partita tra Juventus e Parma sarà disponibile in diretta sui canali di Sky, ma anche in streaming sia sull’app di Dazn, sia sull’app di SkyGo