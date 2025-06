Juventus-PSV pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorata sottoposta a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Juventus-PSV: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, la Juventus si imporrà senza troppe difficoltà contro il PSV. Il divario di qualità tra le due squadre è evidente e il supporto dell'Allianz Stadium darà una spinta ulteriore ai bianconeri, mettendoli in una posizione di vantaggio in vista del ritorno. Andrea Stefanetti

La Juventus di Thiago Motta, martedì 11 febbraio, ospiterà il PSV in un match valido per l'andata dei Playoff di Champions League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Juventus-PSV di diversi operatori:La Juventus punta alla vittoria per presentarsi al meglio al ritorno in Olanda, mentre il PSV cercherà di segnare e strappare un risultato positivo in vista della sfida decisiva davanti ai propri tifosi.. I bianconeri devono imporsi all'Allianz Stadium per aumentare le chance di qualificazione in vista del ritorno. Di fronte, però, troveranno un PSV in fiducia, reduce da un prestigioso 3-2 contro il Liverpool nell'ultimo match di Coppa dei Campioni.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida d'andata dei Playoff di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa Europea:

Quale sarà il risultato esatto di Juve PSV? Il parere dei bookies

Secondo i bookies, la Juventus vincerà di misura contro il PSV, mantenendo anche la porta inviolata. Il risultato esatto più probabile per i maggiori operatori è l'1-0 per i bianconeri, quotato a 7.25 su Betsson (quota più alta) e a 6.75 su Lottomatica e Goldbet.

Juventus PSV: i precedenti

Juve-PSV Eindhoven: le probabili formazioni

Juventus e PSV Eindhoven si sono affrontati per la prima volta il 17 settembre 2024, nella fase a gironi della UEFA Champions League di questa stagione. Il match, disputato allo Juventus Stadium, si è concluso con una vittoria per 3-1 in favore dei bianconeri. A decidere l’incontro sono stati i gol di Yildiz, McKennie e Nico González, mentre per il PSV l'unica rete è arrivata nel finale grazie a Saibari.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista dei Playoff di Coppa dei Campioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic.

PSV (4-3-3): Drommel; Dams, Boscagli, Flamingo, Ledezma; Veerman, Schouten, Til; Tillman, Bakayoko, de Jong.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La Juventus ospiterà il PSV Eindhoven a Torino martedì 11 febbraio alle ore 21 per la gara d'andata dei Playoff di Champions. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky e disponibile in streaming sull'app Sky Go (per gli abbonati al servizio satellitare) e su NOW TV.