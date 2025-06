Juventus Roma pronostico, quote e dove scommettere

Domenica 1° settembre, alle ore 20:45, è in programma il. Prima di mostrare il nostro pronostico su Juve-Roma, ecco le quote 1x2 del match dell'Allianz Stadium:Juventus e Roma si preparano ad affrontare il primo grande scontro della loro stagione. I bianconeri guidano la classifica grazie alle vittorie contro Como e Verona, con una rosa arricchita da giovani talenti del progetto Next Gen. In casa Roma, la situazione è più complessa con un solo punto conquistato nelle prime due partite di campionato.

● ● ●

Dove trovare le migliori quote di Juventus Roma

Consultare le quote delle scommesse prima di un incontro è essenziale per esaminare tutte le opzioni possibili, poiché nel calcio esistono numerosi mercati su cui scommettere.Questi siti garantiscono non solo affidabilità, ma spesso propongono anche promozioni vantaggiose come bonus di benvenuto Prima di consultare il pronostico di Juventus Roma, vi consigliamo anche di visionare i seguenti due approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato italiano:

● ● ●

Il nostro pronostico Juve Roma

Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive in campionato, la squadra di Thiago Motta punta a proseguire il suo cammino vincente per consolidare il primato in classifica. Dall'altra parte, la squadra guidata da De Rossi è chiamata a reagire e a rimettersi in carreggiata dopo aver raccolto solo un punto nelle prime due giornate. Nonostante le difficoltà che potrebbe affrontare contro una Roma "ferita", la Juventus ha ottime possibilità di ottenere i tre punti (Segno 1). La superiorità della rosa e la compattezza del gruppo potrebbero risultare decisive per il successo.

*Le quote indicate possono subire variazioni

● ● ●

Juventus Roma pronostico risultato esatto

*Le quote indicate possono subire variazioni

Una delle tipologie di scommesse più apprezzate dagli utenti è quella sul Risultato Esatto.. Sebbene la squadra di Motta sia la favorita, ci si aspetta una gara equilibrata, caratterizzata da una lunga fase di studio tra le due formazioni, con la Juventus che potrebbe prevalere grazie a un solo gol di scarto. Di seguito, presentiamo un

● ● ●

Juventus Roma pronostico autogol

Nel mondo del calcio, è possibile scommettere su diversi aspetti del match, incluso il verificarsi di un autogol. Le probabilità variano tra i vari operatori di scommesse. Secondo i tre differenti siti di scommesse, le quote per un autorete sono relativamente elevate: su Sisal è quotata 9, mentre GoldBet e Lottomatica offrono una quota di 8.

● ● ●

Primo marcatore Juventus Roma

Un'altra tipologia di scommesse molto apprezzata dagli utenti è quella sul primo marcatore del match. Secondo Sisal, il primo marcatore della sfida Juventus-Roma potrebbe essere Vlahovic, che, dopo la doppietta segnata contro il Verona, è particolarmente motivato a continuare a segnare e vincere. La quota per l’attaccante è fissata a 4.75, rendendolo la scelta principale per chi vuole puntare su chi aprirà le marcature.

● ● ●

Juventus Roma precedenti e statistiche

Juventus e Roma sono due delle squadre più prestigiose del calcio italiano e la loro rivalità storica genera sempre grandi emozioni. Le sfide tra bianconeri e giallorossi sono particolarmente spettacolari, riflettendo la contrapposizione tra Torino e Roma. Giocatori iconici come Totti e Del Piero hanno segnato epoche diverse, mentre le polemiche sugli arbitri hanno spesso acceso la rivalità. Ma quali sono i precedenti di questo match? In Serie A, Juventus e Roma si sono affrontate 174 volte. La Juventus ha trionfato in 83 occasioni, mentre i pareggi sono stati 50 e le vittorie della Roma ammontano a 41.

Juventus Roma probabili formazioni

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del big match valido per il terzo turno di Serie A:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore T. Motta

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.

Nella Juventus, a centrocampo, Fagioli dovrebbe formare la coppia con Locatelli, con Douglas Luiz in panchina. In difesa, Danilo potrebbe essere escluso ancora una volta a causa di recenti problemi fisici, e al suo posto giocherà il giovane Savona dal primo minuto. La Roma invece sarà schierata con un 4-2-3-1 con Dybala e Soulé a supporto di Dovbyk.

Dove vedere Juventus Roma in diretta tv o streaming

La terza giornata di Serie A, con la sfida Juventus-Roma, sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Potrai seguirla in streaming su computer, smartphone e tablet. Il match non sarà visibile su Sky Sport o sulla Rai..

● ● ●

Il nostro pronostico sulla partita

Dopo aver esaminato attentamente le quote per Juventus-Roma, riteniamo che i padroni di casa abbiano buone possibilità di conquistare la vittoria. La squadra di Motta si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di campionato, con idee di gioco ben definite e un parco giocatori di primissima qualità. Al contrario, la Roma è apparsa una squadra fragile e confusa. Siamo d'accordo con il parere dei bookmaker che indicano la Vecchia Signora come favorita per la vittoria e quindi puntiamo sulla Juventus (Segno 1).