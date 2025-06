Juventus-Verona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata DC ESITO 1X

Pronostico Juventus-Verona: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio la Juventus vincerà il match. Si tratta di un match cruciale per rimettersi in carreggiata dopo le eliminazioni in Champions e Coppa Italia e rilanciare le proprie ambizioni di piazzamento in zona "Coppa dei Campioni". Andrea Stefanetti

La Juventus, dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia, è chiamata a conquistare i '3 punti' nel match contro il Verona, valido per il 27° turno di Serie A. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto,Ecco invece le quote di Juventus-Verona di diversi operatori:La Vecchia Signora arriva a questa sfida dopo essere stata eliminata dall'Empoli in Coppa Italia. Nell'ultimo turno di campionato invece, il Verona ha battuto 1-0 la Fiorentina di fronte ai propri tifosi.Entrambe le squadre hanno avuto alti e bassi in questa stagione. La Juventus, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha bisogno di una vittoria per riprendersi moralmente e secondo i bookies resta la favorita per i tre punti. Il Verona vuole allontanarsi ulteriormente dalle zone calde della classifica.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul ventisettesimo turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Juventus-Verona? Il parere dei bookies

La Juventus è pronta a riconquistare la fiducia dei suoi tifosi cercando di portare a casa i tre punti già contro l’Hellas Verona. Secondo i bookies,. La quota più alta è offerta da Quigioco a 8.20, mentre Betsson e Sisal si fermano a 7.75.

Juve-Hellas Verona: i precedenti

Juventus-Verona: le probabili formazioni

Nella storia, Juventus e Hellas Verona si sono affrontate ben 88 volte. Il bilancio pende nettamente a favore dei bianconeri, con 52 vittorie contro le 15 degli scaligeri e 21 pareggi. L'ultimo incontro risale ad agosto scorso, quando la Vecchia Signora si è imposta con un netto 0-3.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 27° turno di Serie A:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Kastanos, Lazovic; Suslov, Sarr; Mosquera.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il 3 marzo alle 20:45, Juventus e Hellas Verona si sfideranno nel 27° turno di Serie A. La partita sarà trasmessa su DAZN, ma anche su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio. Inoltre, sarà visibile su NOW TV, accessibile da tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet.