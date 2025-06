Lazio-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookmaker

Operatore Maggiorata Atalanta vince + Gol Sì

Pronostico Lazio-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso il match terminerà in pareggio. Le due squadre vivono un ottimo periodo di forma e in questo big match potrebbero dividersi la posta in palio. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:45, la Lazio sfiderà col supporto del proprio pubblico la capolista Atalanta. Prima di presentare il mio pronostico e l'opinione dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Lazio-Atalanta di diversi operatori:Entrambe le compagini stanno vivendo un periodo positivo: la Lazio arriva a questa sfida dopo aver conquistato una sofferta vittoria a Lecce (1-2), l'Atalanta invece con i '3 punti' conquistati contro l'Empoli ha ottenuto l'undicesima vittoria consecutiva in campionato.I bookmakers considerano l'Atalanta favorita nel match contro la Lazio. Nonostante l'ottimo inizio di stagione, la squadra di Baroni ha subito un pesante 0-6 casalingo contro l'Inter. L'Atalanta invece, è riuscita a mettere in difficoltà tutte le big del nostro campionato nelle ultime giornate.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita della diciottesima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Atalanta? Il parere dei bookies

La sfida tra Lazio e Atalanta si preannuncia equilibrata, mettendo di fronte due squadre che hanno ben performato nella prima parte della stagione.. Questa opzione è quotata a 6.40 da Betsson, mentre Goldbet e Lottomatica offrono una quota di 6.00.

Lazio-Atalanta: i precedenti

Lazio-Atalanta: le probabili formazioni

L'Atalanta ha vinto 38 delle 112 sfide disputate contro la Lazio in Serie A, con 42 pareggi e 32 sconfitte. Le ultime otto partite tra le due squadre sono state molto equilibrate: tre vittorie per parte e due pareggi. Nell'ultimo incontro, giocato il 4 febbraio 2023 al Gewiss Stadium, l'Atalanta ha avuto la meglio con un netto 3-1.

Ecco le probabili scelte di Baroni e Gasperini in vista della sfida valida per il 18° turno di campionato:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gasperini.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Lazio-Atalanta, in programma questa sera alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN, con il collegamento che inizierà a partire dalle ore 20:30. La partita sarà disponibile anche sulla piattaforma Now TV, offrendo un'ulteriore opzione per seguire l'incontro comodamente in streaming.