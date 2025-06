Lazio-Bodo Glimt pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Lazio Bodo Glimt + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Lazio-Bodo Glimt sul vincente

Secondo il mio parere la Lazio è la squadra favorita per la vittoria e il passaggio del turno. I biancocelesti, sostenuti anche del proprio pubblico, vogliono riscattare il pareggio del derby e soprattutto la sconfitta nel match di andata. La squadra di Baroni però non deve sottovalutare la forza del Bodo Glimt. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Bodo Glimt? Ecco le quote

Quote Lazio-Bodo Glimt Over/Under

Il nostro Pronostico Lazio-Bodo Glimt Gol Sì/No

Puntiamo su un ritardo statistico: il Bodo Glimt non ha subito gol nelle ultime 4 partite. A nostro avviso questa tendenza cambierà a partire dal prossimo match. Vista la parte conclusiva della competizione entrambe le squadre sono determinate a passare il turno. Considerando lo svantaggio dell'andata, la Lazio nel tentativo di ribaltare il punteggio, si sbilancerà in avanti lasciando spazi agli avversari.

Oggi, alle ore 21:00, si sfideranno Lazio e Bodo Glimt. I padroni di casa sono reduci dal pareggio nel derby contro la Roma. Gli ospiti invece hanno vinto la gara di andata contro la Lazio per 2-0. Dall'analisi delle quote per il match, la Lazio emerge come la squadra favorita per la vittoria finale, con una quota media di 1.42. Il Bodo Glimt, invece, è quotato 6.50 volte la posta in palio. Questo riflette la determinazione dei biancocelesti di ribaltare il risultato dell'andata. Per il match di ritorno, ci si aspetta una partita combattuta e con diversi gol. La Lazio è determinata a lottare per la vittoria, ma rimontare due gol non è semplice. Le quote per l'Over 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l'Under, indicando una maggiore probabilità di una partita con numerose reti. Di seguito vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori: Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella partita, in cui entrambe le compagini potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lazio-Bodo Glimt tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per il ritorno dei Quarti di Finale dell'ex Coppa Uefa, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Lazio-Bodo: i precedenti

Statistiche Lazio Bodo Glimt

Nelle ultime sette partite disputate dalla Lazio, in ben sei occasioni si è verificato l'Under 2,5.

Nelle ultime sette sfide disputate, il Bodo ha segnato per primo in sei occasioni.

Nelle ultime cinque partite disputate, al Bodo Glimt sono stati estratti beno di cinque cartellini.

Le probabili formazioni Lazio Bodo Glimt

Lazio (4-2-3-1) Bodo Glimt (4-3-3) Mandas Haikin Lazzari Sjovold Gila Bjortuft Romagnoli Gundersen Hysaj Bjorkan Guendouzi Evjen Rovella Berg Isaksen Saltnes Dia Blomberg Zaccagni Hauge Castellanos Hogh All. Baroni All. Knutsen Ultimo aggiornamento: 17 aprile

Nella storia le due squadre si sono sfidate una sola volta ovvero nel match di andata dei Quarti di Europa League. Il bilancio quindi è a favore del Bodo Glimt che si è imposto per 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Saltnes (47' e 69').Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lazio Bodo, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse