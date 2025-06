Lazio-Genoa pronostico, quote e il parere dei bookies. Le ultime news dall'Olimpico

Il mio pronostico su Lazio Genoa e il parere dei bookmakers

A mio avviso, la Lazio riuscirà a conquistare i tre punti contro il Genoa. La maggiore qualità dei biancocelesti, unita al sostegno del pubblico dell'Olimpico, sarà decisiva per spingere la squadra di Baroni verso la vittoria. Andrea Stefanetti

Allo ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma,si affronteranno nel nono turno di Serie A. Prima di entrare nel dettaglio del, vediamo insieme le quote proposte dai principali bookmakers per questo incontro:La Lazio, attualmente settima in classifica, arriva dalla sconfitta rimediata all'Allianz Stadium per 1-0 contro la Juventus. Il Genoa, al diciottesimo posto, ha invece pareggiato in casa contro il Bologna (2-2).La squadra di Baroni ha mostrato un buon stato di forma, specialmente in casa, dove ha collezionato tre vittorie e un pareggio. Al contrario, il Genoa ha faticato in trasferta: nelle tre partite fuori casa disputate finora, ha ottenuto una sola vittoria, subendo due sconfitte.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Lazio-Genoa

I pronostici Lazio Genoa più interessanti

Consiglio risultato esatto di 1-0 a 7.20 su Quigioco

Almeno un rigore assegnato in Lazio Genoa

Castellanos primo marcatore

In occasione del match Lazio-Genoa, valido per la nona giornata di Serie A, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.È una partita cruciale per entrambe le squadre, ma secondo me la Lazio avrà la meglio e porterà a casa la vittoria mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo,. La quota più alta è presente su Quigioco a 7.20. Seguono Betsson (7.00), Snai (6.75) e Sisal (6.50).Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'assegnazione di un penalty nel corso della partita. A giudicare dal tipo di sfida, credo che entrambe le squadre cercheranno di mettere pressione all’avversario fin dai primi minuti e questo approccio potrebbe portare a situazioni che favoriscono l’assegnazione di un calcio di rigore. Questa quota, la troviamo a 2.80 su Betsson e a 2.75 su Snai.A mio giudizio, Castellanos sbloccherà il match. L’argentino ha già dimostrato il suo valore, segnando 3 gol in 7 partite. Pertanto, consiglio di puntare su Castellanos come primo marcatore della sfida. La quota più alta è offerta da Betsson e Quigioco a 5.00. Più bassa invece la quota presente su Snai a 4.00.

Dove trovare le migliori quote su Lazio Genoa

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Lazio Genoa

Probabili formazioni di Lazio Genoa: confermati Dia e Isaksen dal 1'

Nella loro storia, Lazio e Genoa si sono affrontate 136 volte, con un bilancio leggermente favorevole alla Lazio, che ha ottenuto 51 vittorie, mentre il Genoa ne conta 49. I pareggi tra le due squadre sono stati 36. Nell'ultimo incontro, la Lazio ha prevalso con un risultato di 0-1, confermando la sua capacità di ottenere successi anche in partite equilibrate contro il Genoa.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la nona giornata di campionato:



Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Genoa (3-5-1-1): Leali; Marcandalli, Matturro, Vasquez; Sabelli, Melegoni, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti.



Le ultime news su Lazio-Genoa

Dove vedere il match

Dopo la bella vittoria ottenuta in Europa League contro il Twente, la Lazio scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Isaksen, Dia e Zaccagni dietro la prima punta Castellanos. Il Genoa, che nelle prossime settimane avrà anche Balotelli a disposizione, scenderà in campo con Thorsby dietro Pinamonti. Inoltre, Gilardino schiererà Leali in porta, con una difesa composta da Matturro, Vasquez e probabilmente Vogliacco, favorito su Marcandalli. Sulla fascia sinistra, invece, agirà Martin.La partita dello stadio Olimpico tra Lazio e Genoa sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia in live che on-demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi.