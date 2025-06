Pronostico Lazio-Ludogorets, 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookies

Pronostico Lazio-Ludogorets e il parere dei bookies

Sono d'accordo con i bookmaker e per questa sfida vedo una Lazio che batterà il Ludogorets agevolmente, vincendo almeno con due reti di scarto. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Giovedì sera, alle ore 18:45, lasi prepara a ospitare ilnella quinta giornata di Europa League. Prima di visionare ilsul possibile risultato del match, ecco le quote offerte da diversi operatori:La Lazio arriva a questo match dopo aver conquistato solo vittorie nelle prime quattro giornate della regular season di Europa League. Il Ludogorets invece ha ottenuto un solo pareggio in trasferta contro il Viktoria Plzen.Tra le due compagini infatti, sembra esserci una differenza di qualità abissale e ai bulgari servirà un'autentica impresa per vincere il match.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Ludogorets? Il parere dei bookies e il mio consiglio

. A mio avviso la Lazio vincerà agevolmente il match riuscendo a mantenere la porta inviolata. Credo che possa ripetersi lo stesso punteggio della gara casalinga contro il Bologna, cioè il. Nella nostra comparazione, è emerso che la quota più alta è offerta da Sisal (8.25), seguito da Snai e Betsson (7.75)

Lazio-Ludogorets, i precedenti

Probabili formazioni Ludogorets-Lazio

Gli unici due precedenti tra Lazio e Ludogorets risalgono alla stagione 2013/14, quando le due compagini si affrontarono nei sedicesimi di Finale. I bulgari ebbero la meglio nel doppio confronto grazie allo 0-1 dell'Olimpico e al pareggio per 3-3 casalingo.

Ecco le possibili scelte dei due tecnici in vista del big match del quinto turno della 'regular season' di Europa League:



LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Romagnoli, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino; Zaccagni, Pedro, Tchaouna; Castellanos. All. Baroni.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Marcus. All. Jovicevic.

Dove vedere il match Lazio-Ludogorets

La partita Lazio-Ludogorets sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, l'emittente che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione delle gare dell'Europa League. Inoltre, per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati Sky, che consente di vedere i contenuti ovunque ci si trovi.