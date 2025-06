Pronostico Lazio-Napoli, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Il mio pronostico su Lazio-Napoli di Coppa Italia

La Lazio punta al riscatto dopo la sconfitta contro il Parma. La squadra di Baroni è decisa a vincere e a qualificarsi per il turno successivo. Nei momenti cruciali, i padroni di casa sanno sempre come imprimere una marcia in più. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Giovedì 5 dicembre, alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, si affronteranno. Prima di condividere il, ecco le quote proposte dai principali operatori:I padroni di casa arrivano dalla sconfitta in campionato contro il Parma, con un 3-1 che ha lasciato la squadra romana a quota 28 punti. La capolista Napoli, invece, ha conquistato una vittoria anche sul campo del Torino, imponendosi per 0-1.I bookmaker danno la Lazio come favorita per la vittoria e il passaggio del turno. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta in campionato, puntano a riscattarsi e a proseguire il cammino in Coppa Italia con una prestazione convincente contro il Napoli.Prima di visionare il parere dei bookies sul possibile risultato esatto della sfida di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio Napoli? Il pronostico dei bookies

Non sarà una partita facile da prevedere, poiché entrambe le squadre sono determinate a vincere per continuare il loro cammino in Coppa Italia. Secondo le analisi dei bookmaker, la Lazio ha le maggiori probabilità di ottenere la vittoria e il passaggio del turno, complice anche il supporto del pubblico dell’Olimpico. Per questo motivo,. La quota più alta per questo esito è 10 su Quigioco, Betsson, Snai e Sisal, mentre su Bwin è fissata a 9.50.

Lazio-Napoli: i precedenti

Le probabili formazioni di Lazio Napoli

Sono 165 i precedenti tra le due squadre, con un bilancio che sorride al Napoli, autore di 63 vittorie contro le 51 della Lazio. I pareggi ammontano a 51. L'ultimo incontro risale alla fine di gennaio e si è concluso con un pareggio.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista della partita valida per gli Ottavi di Coppa Italia:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos All. Marco Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia All. Antonio Conte.



Per la Lazio, l’allenatore punta su Provedel, Gila e Romagnoli come pilastri inamovibili. Sulle fasce, Marusic e Pellegrini partono in vantaggio su Lazzari e sul ristabilito Nuno Tavares. A centrocampo, Guendouzi, Rovella e Isaksen sembrano essere i favoriti per iniziare, pronti a supportare Zaccagni e Castellanos in attacco. Resta da decidere chi tra Pedro e Dia completerà l'undici titolare.



Per il Napoli di Antonio Conte, la formazione dovrebbe rispecchiare quella abituale, con alcune possibili variazioni. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno sono praticamente certi del posto, mentre Spinazzola potrebbe prendere il posto di Olivera. A centrocampo, Anguissa e McTominay garantiscono solidità, con Gilmour in lizza per una maglia da titolare al posto di Lobotka. In attacco, Neres, Lukaku e Kvaratskhelia dovrebbero completare lo schieramento iniziale degli azzurri.

Dove vedere Lazio-Napoli

La partita Lazio-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Italia Uno e disponibile in streaming su Mediaset Play, per seguire l'incontro comodamente sul televisore o dispositivi mobili.