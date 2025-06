Lazio Parma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Lazio-Parma + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Lazio Parma sul vincente

A mio avviso e visto il morale ritrovato, la squadra di Marco Baroni batterà il Parma di Cristian Chivu. La Lazio vuole continuare la rincorsa al quarto posto in classifica e dar seguito alla vittoria contro il Genoa. Inoltre, i biancocelesti vogliono tornare a vincere all’Olimpico in campionato, visto che l’ultimo successo casalingo è arrivato a inizio febbraio. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Parma? Ecco le quote

Quote Lazio Parma Over/Under

Il nostro Pronostico Lazio-Parma Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della stagione, la posta in palio è alta per entrambe e le due squadre attaccheranno per vincere. Nelle gare nel 2025 all’Olimpico in campionato, la Lazio ha sempre subito gol. Negli ultimi 13 precedenti, il Parma ha sempre subito almeno una rete dai biancocelesti.

Lunedì 28 aprile, con fischio d'inizio alle ore 20:45, la Lazio di Marco Baroni ospita il Parma di Cristian Chivu. All'Olimpico di Roma, si giocherà uno dei posticipi del 34º turno di Serie A, che si preannuncia aperta e combattuta, visto che entrambe le squadre vogliono vincere e cercano punti per i rispettivi obiettivi. I biancocelesti, reduci dalla vittoria col Genoa, cercano punti per continuare la rincorsa al quarto posto. Il Parma vuole dar seguito alla bella vittoria casalinga con la Juventus.Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Marco Baroni è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.50. La vittoria del Parma, invece, è quotata a oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Cristian Chivu all'Olimpico.Per Lazio-Parma ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo una Lazio che punta a ritrovarsi definitivamente la vittoria nell'ultimo turno di campionato. Dall'altro, invece, troviamo un Parma in un buon momento che non perde da sei partite di fila, in cui ha battuto la Juventus e pareggiato con Inter e Fiorentina. Pertanto,Dopo un'analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lazio-Parma tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 34esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Lazio-Parma: i precedenti

Statistiche Lazio Parma

Entrambe le squadre non perdono da tre gare.

In cinque delle ultime sei gare, la Lazio ha segnato il primo gol della sfida.

Nelle ultime sei partite giocate dalla Lazio si è registrato un Under 2,5.

In quattro delle ultime cinque gare giocate dal Parma si è registrato un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Lazio-Parma

Lazio (4-2-3-1) Parma (4-3-3) Provedel Suzuki Lazzari Delprato Gila Valenti Romagnoli Hainaut Pellegrini Valeri Rovella Hernani Guendouzi Sohm Isaksen Keita Dia Man Zaccagni Bonny Castellanos Pellegrino All. Baroni All. Chivu Ultimo aggiornamento: 24 aprile

Lazio e Parma si sono sfidate 67 volte tra Serie A, Coppa Italia e Serie B. Il Parma ha vinto la gara dell’andata, imponendosi 3-1 al Tardini. In generale, i gialloblù hanno vinto sedici precedenti. Superiori i pareggi: per 21 volte le due squadre hanno chiuso l’incontro con una X. Le vittorie della Lazio, invece, sono 30. I biancocelesti hanno vinto 11 degli ultimi 12 incontri giocati contro il Parma. L’ultima vittoria è datata 12 maggio 2021.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lazio-Parma, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse