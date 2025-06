Lazio-Plzen pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorata di Snai sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Lazio-Plzen: confronto quote e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, la Lazio è la favorita per la vittoria. I biancocelesti vogliono riscattare il pareggio in campionato e proseguire l'ottimo percorso fin qui fatto nella competizione europea. Inoltre, il pubblico dell'Olimpico sosterrà ininterrottamente la squadra di Baroni. Andrea Stefanetti

La sfida tra Lazio e Viktoria Plzen, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si terrà oggi alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un’occhiata alle maggiorate offerte dai nostri esperti per questo match.Ecco invece le quote di Lazio-Plzen di diversi operatori:Entrambe le squadre arrivano da un pareggio nei rispettivi campionati. Nella gara di andata tra le due formazioni, la Lazio ha vinto con un risultato di 1-2., forte del successo di misura ottenuto all'andata. Tuttavia, è importante non sottovalutare il Viktoria Plzen, che darà il massimo per compiere l'impresa e ribaltare il risultato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul ritorno degli Ottavi di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Plzen? Il parere dei bookies sugli Ottavi di Europa League

Forte del vantaggio ottenuto nel match d'andata, la Lazio cercherà di chiudere la partita sin da subito.La quota più alta è offerta da Quigioco a 6.60, seguita da Betsson a 6.40 e Sisal a 6.00.

Lazio-Plzen: i precedenti

Lazio-Viktoria Plzen: le probabili formazioni

Le due squadre si sono affrontate una sola volta nella loro storia, ovvero nel match di andata di Europa League. Il bilancio è a favore della Lazio, che si è imposta con un 1-2.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il ritorno degli Ottavi di Europa League:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La sfida tra Lazio e Viktoria Plzen, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024-25, si disputerà questa sera con il fischio d'inizio previsto per le 18:45. Il match sarà visibile su Sky Sport 253 e disponibile in diretta streaming su Sky Go e NOW.