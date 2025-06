Il mio pronostico su Lazio Hellas Verona

A mio avviso la Lazio conquisterà i '3 punti' anche grazie alla spinta dello Stadio Olimpico. Andrea Stefanetti

La quarta giornata di Serie A si concluderà con il match tra. Prima di presentarvi il mioche andrà in scena alle ore 20.45, vi mostro leofferte da diversi operatori:La Lazio, reduce dal pareggio casalingo contro il Milan (2-2), si trova all’ottavo posto in classifica con 4 punti in classifica. L’Hellas Verona invece, occupa il quinto posto grazie alla vittoria sul campo del Genoa per 2-0. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i 3 punti per continuare al meglio il campionato.. I biancocelesti puntano a trovare una vittoria che manca dal primo turno di campionato. Dall’altro lato però, il Verona è determinato a proseguire il proprio periodo positivo e a raccogliere altri punti.

Lazio Hellas Verona, quote speciali sul match

Pronostici Lazio Hellas Verona più interessanti

Consiglio risultato esatto: 1-0 a 6.40 su Betsson

Gol da fuori area a 2,50 su Lottomatica

Valentin Castellanos primo marcatore del match

Il match tra Lazio e Hellas Verona sarà sicuramente molto importante per entrambe le formazioni che hanno l’obbligo di conquistare i tre punti per continuare nel migliore dei modi il campionato. Nei seguenti paragrafi, analizzerò le quote di alcune tipologie di scommesse come il primo marcatore, il risultato esatto e il metodo di gol.Lazio Hellas Verona si prospetta essere una partita molto equilibrata con occasioni create da entrambe le compagini. Ma alla fine i biancocelesti riusciranno a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.. Basandomi sulle ultime prestazioni e sui precedenti tra le due formazioni, penso che la squadra di Baroni riuscirà a vincere realizzando una rete e mantenendo la porta inviolata. La maggior quota per il risultato esatto di 1-0 è Betsson (6.40), comparata a quelle di Lottomatica, Snai e GoldBet fissate a 6.25.Nel corso di match equilibrati e combattuti è proprio un gol da fuori area a sbloccare il risultato. Le quote assegnate a questa scommessa sono di 2,50 su GoldBet e Lottomatica.Analizzando fin qui la stagione della Lazio, vi. L’attaccante è il capocannoniere della squadra biancoceleste ed è pronto ad aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. La quota di Castellanos come primo marcatore è di 5.20 su Quigioco, 4.20 su Betsson e 3.85 su Snai.

Dove trovare le migliori quote su Lazio Verona

Per facilitarvi nella scelta delle migliori quote per Lazio Hellas Verona, abbiamo creato una lista di siti di scommesse consigliati. Per scommettere in sicurezza in Italia, è fondamentale optare per piattaforme con licenza ADM, che assicurano affidabilità e offrono vantaggiosi bonus di benvenuto . Questi operatori regolarmente garantiscono un ambiente di gioco sicuro e protetto, oltre a promozioni interessanti per iniziare al meglio.Si ricorda, anche, che alcuni degli operatori in lista offrono bonus senza deposito vantaggiosi utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Lazio Hellas Verona.

I precedenti della sfida tra Lazio e Hellas Verona

Le probabili formazioni di Lazio Hellas Verona

Lazio-Hellas Verona dove vedere la partita

L’Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A: 2-1 del 12 dicembre 2020 grazie a un’autorete di Manuel Lazzari e a un gol di Adrien Tameze. Tre delle ultime cinque sfide, invece, sono terminate in perfetta parità. La Lazio ha segnato almeno un gol in 20 delle 21 gare di campionato conto l’Hellas Verona: 46 centri nel periodo con una media di 2.2 a incontro. L’unico confronto senza reti biancocelesti risale allo 0-0 del 5 febbraio 2020.Manca sempre meno al posticipo di Serie A tra Lazio e Hellas Verona. Analizziamo le: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.L’allenatore della Lazio confermerà come modulo il 4-2-3-1. Ballottaggio in mediana tra Rovella e Vecino. Il tridente sulla trequarti dovrebbe vedere protagonisti Isaksen, preferito a Tchaouna, Dia e Zaccagni. Intoccabile Castellanos. Anche l'Hellas Verona di Zanetti dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Sulla trequarti, salvo sorprese, presenti Suslov, Harroui e Lazovic. Nel ruolo di finalizzatore dovrebbe giocare dal 1' Tengstedt.Il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Lazio e Hellas Verona sarà visibile in diretta sia su Sky che su DAZN. Lo streaming sarà disponibile su DAZN e SKYGo tramite pc, smartphone e tablet.