Lecce-Empoli, il pronostico dei bookies sul primo marcatore

Pronostico Lecce-Empoli, per i bookmakers Colombo sbloccherà il match

Un importante scontro salvezza si avvicina nella dodicesima giornata di Serie A, convenerdì 8 novembre alle ore 20:45. In attesa del calcio d’inizio, i bookmakers hanno già pubblicato le quote relative al primo marcatore. Prima di conoscere pronostico dei bookies su chi sbloccherà il match, di seguito trovate leUn’ottimo inizio di campionato, una difesa di ferro e un’idea di gioco ben precisa. Questa è la perfetta descrizione delle prime 11 giornate di campionato dell’Empoli di Roberto D’Aversa. I toscani hanno dimostrato di essere squadra e andranno in Salento alla ricerca di altri punti preziosi. Secondo i bookies, Lorenzo Colombo potrebbe essere il giocatore che porterà in vantaggio i suoi. Le quote di Colombo come primo marcatore lo vedono a 7.75 su Snai e 8.00 su Betsson.Colombo è alla ricerca del gol che manca dalla quinta giornata. Nonostante questa assenza in zona gol, l’ex Milan sta svolgendo un grande lavoro di sacrificio per la squadra e sta contribuendo in gran parte all’ottimo inizio di stagione.

Quali sono gli altri possibili marcatori di Lecce-Empoli?

Anche il Lecce gode di buone qualità offensive con Banda, Krstovic e Dorgu. Proprio quest’ultimo pare essere il giocatore più in forma e in grado di creare, con la sua velocità e qualità, pericoli alle difese avversarie. Il gol di Dorgu come primo marcatore è quotato a 11.00 su Betsson e 14.50 su Sisal.Oltre all’esterno danese, si candida ad aprire le marcature Nikola Krstovic che è a 'secco' di gol da Lecce-Parma di fine settembre. Le quote di Krstovic come primo marcatore lo vedono a 4.75 su Snai e 5.00 su Quigioco.