Pronostico Lecce Fiorentina con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Lecce Fiorentina

Sono convinto che la Fiorentina batterà il Lecce. Dopo la bella vittoria ottenuta contro il Milan, i Viola faranno valere la propria maggiore qualità anche contro i salentini. Andrea Stefanetti

sono pronte a tornare in campo dopo la sosta nazionali. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre allo stadio Via del Mare di Lecce. Prima di mostrarvi il, vi lascio le quote di differenti operatori sulla partita:I padroni di casa, diciassettesimi in classifica, sono reduci dalla sconfitta contro l’Udinese. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria contro il Milan e occupano l’undicesimo posto in classifica. La differenza tra le due rose è netta e ci si aspetta di vedere questa differenza anche in campo.La squadra viola è motivata a prolungare la sua serie positiva, puntando a raggiungere il quarto risultato utile consecutivo.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Lecce Fiorentina

I pronostici Lecce Fiorentina più interessanti

Consiglio risultato esatto 0-1 a 8.60 su Quigioco

Almeno un rigore assegnato nella partita

Gudmundsson primo marcatore del match Lecce Fiorentina

In occasione della sfida tra Lecce e Fiorentina, valida per l'ottava giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio avviso. In virtù di ciò consiglio il risultato esatto 0-1 in Lecce-Fiorentina. Nella comparazione effettuata è Quigioco a offrire la quota più elevata (8.60), seguito da Betsson (8.25) e Sisal (8.20).Mi aspetto una partita combattuta e di conseguenza gli episodi possono fare la differenza. Per questo motivo consiglio di puntare sull'assegnazione di un rigore nel match tra Lecce e Fiorentina. La quota più alta è presente su Snai a 2,75 rispetto a GoldBet ferma a 2,65A mio avviso potrà essere Gudmundsson, uno dei calciatori di maggior talento dei Viola, a sbloccare il match del Via del Mare. Il calciatore della Fiorentina infatti, oltre a essere un ottimo rigorista, possiede un ottimo tiro dalla distanza e metterà in forte apprensione la difesa salentina. La quota di Gudmundsson primo marcatore marcatore è di 6.00 su Betsson rispetto a 5.50 su Snai.

Dove trovare le migliori quote su Lecce Fiorentina

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Lecce Fiorentina

Probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Lecce e Fiorentina si sono scontrate ben 40 volte nella storia. Un bilancio che vede 15 vittorie dei viola, 12 dei giallorossi e 13 pareggi. L’ultimo incontro, febbraio 2024, ha visto il Lecce trionfare per 3-2 sulla Fiorentina.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per l'ottava giornata di Serie A:



Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Rebic.

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean.



Per i padroni di casa un solo ballottaggio: Rebic - Banda con il primo leggermente favorito. Non saranno invece presenti Kaba, Burnete, Bonifazi e Bonifazi. Per gli ospiti invece il ballottaggio è tra Comuzzo e Martinez Quarta. Non saranno della sfida Mandragora e Pongracic.

Dove vedere Lecce Fiorentina

La partita Lecce-Fiorentina sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match live e anche on demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi. DAZN offre la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A, incluso questo incontro, con una copertura completa.