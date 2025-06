Lecce-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookmaker

Operatore Maggiorata Over 0,5

Pronostico Lecce-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, il Milan riuscirà a vincere contro il Lecce, conquistando punti fondamentali nella corsa per un piazzamento europeo per la prossima stagione. Nonostante i "rossoneri" stiano attraversando un periodo difficile, credo che abbiano calciatori di qualità in grado di invertire questa tendenza negativa, soprattutto contro un Lecce che nelle ultime uscite stagionali non ha mostrato un rendimento brillante. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 18:00, il Lecce ospiterà il Milan in uno degli anticipi del 28° turno di Serie A. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco la maggiorata consigliata dai nostri esperti sul match.Ecco invece le quote di Lecce-Milan di diversi operatori:I giallorossi arrivano alla sfida dopo aver perso contro la Fiorentina, ma anche i rossoneri non stanno attraversando un buon momento e sono stati sconfitti a San Siro dalla Lazio.Secondo i bookies, il Milan parte con i favori nel pronostico nel match contro i salentini. I rossoneri di Sergio Conceiçao sono alla ricerca disperata di una vittoria per porre fine alla serie negativa di tre sconfitte consecutive. Inoltre, il Milan deve affrontare anche la forte contestazione da parte dei suoi tifosi, che sta aggiungendo ulteriore pressione alla squadra in questo momento complicato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 28° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Lecce-Milan? Il parere dei bookmaker

I bookmaker prevedono un match molto equilibrato che sarà deciso con uno spunto di uno dei campioni del Milan. Infatti, tra quote risultato esatto più probabili secondo i maggiori operatori, troviamo il punteggio di 0-1 in favore dei 'rossoneri'. Betsson è l'operatore che offre la quota maggiore su questa opzione (8.00) nel confronto con Lottomatica e Goldbet (7.75).

Lecce-Milan: i precedenti

Lecce-Milan: le probabili formazioni

Lecce e Milan si sono affrontati 44 volte in tutte le competizioni, con i rossoneri che vantano un bilancio nettamente favorevole, avendo ottenuto 27 vittorie. I pareggi sono stati 15, mentre i giallorossi hanno trionfato solo in due occasioni. Il precedente dell'andata ha visto il Milan prevalere nettamente, con un convincente 3-0 a San Siro sotto la guida di Fonseca.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 28° turno di Serie A:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Berisha, Coulibaly, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Pierotti.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Jimenez, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao; Gimenez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La sfida tra Lecce e Milan, in programma questa sera alle ore 18:00, sarà visibile sull’app di DAZN, accessibile tramite smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream che hanno l’abbonamento a DAZN, sarà possibile seguire la partita anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).