Lecce-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Il nostro Pronostico Lecce Napoli sul vincente

A mio avviso e vista la grande posta in palio, il Napoli batterà il Lecce al Via del Mare. La squadra di Antonio Conte non vorrà perdere l’occasione di portarsi momentaneamente a più sei sull’Inter di Simone Inzaghi e continuare a sognare il quarto scudetto della propria storia che è distante soltanto quattro partite. Il Lecce proverà a dar battaglia ma dovrà fare i conti con una corazzata che concede pochissimo in questo momento. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lecce-Napoli? Ecco le quote

Quote Lecce-Napoli Over/Under

Il nostro Pronostico Lecce Napoli Gol Sì/No

Dopo aver conquistato il primo posto, il Napoli non vorrà commettere passi falsi e, per farlo, punterà su un'attenta fase difensiva. Il Lecce ha sempre subito almeno un gol nelle ultime nove gare giocate. Il Napoli non subisce gol da tre partite.

Sabato 3 maggio, con fischio d’inizio alle ore 18, il Napoli di Antonio Conte farà visita al Lecce di Marco Giampaolo. La gara, valevole per uno degli anticipi del 35º turno di Serie A, si giocherà al Via del Mare e si preannuncia aperta e combattuta, anche se gli azzurri proveranno a imporsi per continuare a coltivare il sogno scudetto. Il Lecce è reduce dal discusso pareggio del Gewiss Stadium di Bergamo con l’Atalanta, mentre il Napoli ha vinto le ultime tre gare in campionato, riprendendosi la vetta della classifica ai danni dell’Inter.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Antonio Conte è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.50. La vittoria del Lecce, invece, è quotata oltre 6 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Marco Giampaolo.Da un lato, troviamo un Lecce ferito nell’animo (per la prematura scomparsa del fisioterapista Fiorita e per il mancato rinvio della sfida con l’Atalanta) ma comunque reduce da un ottimo pareggio al Gewiss Stadium. Dall’altro, invece, troviamo un Napoli galvanizzato dal primo posto riconquistato grazie alla vittoria casalinga sul Torino.Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati meno di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, ma con una squadra favorita che chiuderà gli spazi per portare a casa i tre punti. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Lecce-Napoli senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lecce Napoli tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 35esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Lecce Napoli: i precedenti

Statistiche Lecce-Napoli

In tutte le ultime cinque gare il Napoli è stata la squadra a passare in vantaggio.

Il Lecce non riesce a mantenere la porta inviolata da ben nove partite.

In tutte le ultime cinque partite giocate dal Lecce si è registrato un Over 10,5 Corner.

In sette delle ultime otto partite giocate dal Napoli si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Lecce Napoli

Lecce (4-2-3-1) Napoli (4-3-3) Falcone Meret Guilbert Di Lorenzo Gaspar Rrahmani Baschirotto Marin Gallo Olivera Kaba Anguissa Pierret Lobotka Pierotti McTominay Helgason Spinazzola Tete Morente Politano Krstovic Lukaku All. Giampaolo All. Conte Ultimo aggiornamento: 2 maggio

Lecce e Napoli si sono sfidate 38 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I precedenti sorridono agli azzurri, che hanno vinto 17 precedenti. La squadra di Antonio Conte ha battuto il Lecce nella gara d’andata, grazie al gol di Giovanni Di Lorenzo. Per ben 14 volte la partita è finita in parità, tra cui la gara dello scorso anno finita 0-0 al Maradona. Il Lecce, invece, ha vinto 7 precedenti e l’ultimo è datato 9 febbraio 2020 in quello che era ancora il San Paolo di Napoli.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lecce-Napoli, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse