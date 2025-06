Lecce-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Lecce Roma + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Lecce-Roma sul vincente

A mio avviso, nonostante le difficoltà legate alla sfida in un campo caldo come quello del Via del Mare, la Roma riuscirà a conquistare i tre punti e a puntare con decisione alla zona Europa League. La squadra di Ranieri sta attraversando un periodo di ottima forma, avendo ottenuto ben 6 vittorie consecutive in campionato. L'opportunità di superare, almeno momentaneamente, la Lazio in classifica è troppo allettante per essere sprecata. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lecce-Roma? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Lecce-Roma Over/Under

Questa sera, alle ore 20:45, la Roma sfiderà il Lecce nel posticipo di sabato 29 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Lo Stadio Via del Mare ospiterà il 30° turno di Serie A che si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre a caccia di punti decisivi per i rispettivi obiettivi: la qualificazione in Europa per gli uomini di Ranieri e la salvezza per i salentini. In questo articolo, vi presenteremo il, con un'analisi approfondita delleofferte da diversi bookmaker.Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Ranieri è considerata favorita dai bookmaker, con una quota media di 1.80. La vittoria del Lecce, invece, è quotata a oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza della difficoltà dell'impresa per i salentini. Prima di scoprire il nostro pronostico su Lecce-Roma, vi presentiamo laPer Lecce-Roma ci aspettiamo una partita intensa, ricca di gol e spettacolo. Da un lato, un Lecce che, sostenuto dai propri tifosi, cercherà di strappare punti fondamentali per la salvezza; dall'altro, una Roma determinata a far valere la superiorità qualitativa della propria rosa. Per questo match, prevediamo una vittoria per la squadra di Ranieri, che però dovrà fare i conti con la resistenza del Lecce e subirà almeno una rete. Pertanto, i risultati più probabili sono unPer leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A , in cui prevediamo un match con diversi gol. Infatti, le quote per l'Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle per l'Over. Tuttavia, dopo un'accurata analisi,. Ci aspettiamo una partita aperta, tra due squadre che lottano per ottenere punti cruciali nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:

Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Lecce-Roma senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito.

Il nostro Pronostico Lecce Roma Gol Sì/No

Siamo ormai nella fase finale della stagione, dove ogni punto conta il doppio e i giocatori tendono a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Le sfide al Via del Mare tra il Lecce e le grandi squadre del campionato sono spesso caratterizzate da un alto numero di gol e grande spettacolo, come dimostra la recente partita contro il Milan, terminata 2-3 in favore dei rossoneri. Le due squadre possono contare su attaccanti in grande forma, come Krstovic e Dovbyk, che potrebbero rendere il match particolarmente vivace e ricco di occasioni da rete.

Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare, con entrambe le formazioni protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lecce-Roma tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la trentesima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Lecce Roma: i precedenti

Statistiche Lecce-Roma

Nelle ultime sette partite disputate dalla Roma, l'Over 2,5 si è verificato in 5 occasioni.

Negli ultimi 5 match disputati dal Lecce, in quattro occasioni si è verificato l'Under 10,5 Calci d'angoli.

Il Lecce nelle ultime quattro partite disputate ha sempre subito almeno una rete.

Negli ultimi quattro precedenti tra Lecce e Roma si è sempre verificato l'Over 4,5 cartellini.

In 5 degli ultimi 7 precedenti, si è realizzato l'Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Lecce Roma

Lecce (4-3-3) Roma (3-4-1-2) Falcone Svilar Guilbert Mancini Baschirotto Hummels Gaspar Ndicka Gallo Saelemaekers Coulibaly Koné Berisha Paredes Helgason Angelino Pierotti Baldanzi Krstovic Soulé Morente Dovbyk All. Giampaolo All. Ranieri Ultimo aggiornamento: 29 marzo

Attenzione a "Dovbyk Marcatore DUO" in Lecce-Roma

Il calciatore ha segnato nell'ultimo turno di campionato e cercherà di proseguire la sua serie per raggiungere l'11ª rete stagionale.

In caso di sostituzione, Shomurodov potrebbe subentrare e, nelle ultime sei partite con la Roma, ha messo a segno due gol. Il suo ingresso in partita potrebbe rivelarsi decisivo.

Dal 2008 ad oggi, il Lecce ha affrontato la Roma tra le mura amiche in sei occasioni, con il seguente. L'ultimo precedente, risalente alla passata stagione, si è concluso con un pareggio a reti inviolate. L'ultima vittoria del Lecce contro i giallorossi risale alla stagione 2011-12, quando i salentini si imposero per 4-2. L'ultima vittoria della Roma, invece, è datata 29 settembre 2019, quando i capitolini si imposero grazie a una rete di Džeko al 56'.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lecce-Roma, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse Concludiamo questo approfondimento con una "chicca" che abbiamo scovato su Sisal ed Eurobet: la scommessa sul marcatore Duo /Tandem in Lecce-Roma. Ma di cosa si tratta esattamente? Questa tipologia di scommessa prevede di puntare sul possibile marcatore del match, ma risulta vincente anche nel caso in cui a segnare sia un eventuale sostituto del calciatore su cui si è scommesso.Per sfruttare al meglio questa nuova tipologia di mercato,per due motivi principali: