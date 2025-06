Lecce-Torino pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto Quote Lecce-Torino + Quote Maggiorate

Pronostico Lecce-Torino sul vincente

A mio avviso e vista l’alta posta in palio, il Lecce batterà il Torino. La squadra di Giampaolo ha bisogno disperato dei tre punti da conquistare anche grazie alla spinta dei propri tifosi al Via del Mare e difficilmente si lascerà scappare l’occasione. Il Torino, già salvo da settimane, proverà a giocarsi le proprie carte con motivazioni decisamente inferiori ai giallorossi. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lecce-Torino? Le quote dei bookies

Lecce-Torino Quote Over/Under

Il nostro pronostico su Lecce-Torino Goal Sì/No

A questo punto della stagione, le motivazioni possono essere decisive: il Lecce si sta giocando la permanenza in Serie A e non vorrà concedere nulla al Torino. Nelle ultime cinque partite disputate dal Torino, in 4 occasioni si è verificato il segno No Goal.

Domenica 18 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, il Lecce di Marco Giampaolo ospiterà il Torino di Paolo Vanoli. La gara, valevole per il 37º turno di Serie A, si giocherà al Via del Mare di Lecce e si preannuncia chiusa e poco spettacolare. Il Lecce ha pareggiato a Verona nell’ultimo turno e cerca una vittoria che manca da tredici partite. I tre punti sarebbero vitali per continuare a coltivare il sogno salvezza. Il Torino non vince da tre partite e vuole tornare alla vittoria. La squadra granata, comunque, non ha più nulla da chiedere al proprio campionato, avendo già conquistato la salvezza da settimane.La vittoria del Torino, invece, è quotata oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle differenti motivazioni che spingono le due squadre. Prima di scoprire il nostro pronostico su Lecce-Torino, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:Da un lato, il Lecce che ha conquistato un pari nell’ultimo turno e cerca una vittoria che manca da 13 gare: l’ultima è arrivata sul campo del Lecce lo scorso 31 gennaio. Dall’altro lato troviamo un Torino che non vince in trasferta da ben nove partite e cerca di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Pertanto, iInfatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilbrata e con poche reti realizzate. In seguito, ecco il confronto quote Gol No Gol di Lecce-Torino tra diversi bookies:

Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 37esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Lecce Torino: i precedenti

Lecce-Torino Statistiche

Lecce e Torino si sono sfidate 33 volte tra Serie A, Coppa Italia e Serie B. La gara d’andata, giocata allo stadio Olimpico Grande Torino, è terminata 0-0. In generale, sono 9 i pareggi tra le due squadre. Il Torino ha vinto per 16 volte. Prima del pareggio del girone d’andata, aveva conquistato cinque vittorie di fila. Il Lecce, invece, ha vinto otto volte. L’ultima vittoria è arrivata nella stagione 2019/20.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lecce-Torino, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse :

Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime tredici partite giocate in stagione.

Il Torino ha subito il primo gol della sfida in sei degli ultimi sette precedenti.

In quattro delle ultime cinque gare giocate dal Lecce si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Nelle ultime otto gare giocate dal Torino si è registrato un Under 2,5.

