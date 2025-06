Pronostico Leverkusen-Inter, segno 1x2 e risultato esatto: il parere dei bookies

Pronostico Bayer Leverkusen Inter e il parere dei bookmaker

Dal mio punto di vista, il Bayer Leverkusen ha tutte le carte in regola per ottenere la vittoria. I tedeschi possono contare anche sul supporto del pubblico di casa, che rappresenta un ulteriore punto di forza. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il match di Champions League trasi terrà questa sera alle ore 21:00. Prima di presentare il, ecco le quote offerte dai principali operatori:Entrambe le squadre si presentano al match dopo una vittoria. Il Bayer Leverkusen ha vinto 2-1 contro il St Pauli, mentre l'Inter ha superato il Parma 3-1. Nell'ultimo impegno europeo, i tedeschi hanno sconfitto il Salisburgo 5-0, mentre i nerazzurri hanno battuto il Lipsia 1-0.Secondo i bookies, il Bayer Leverkusen parte favorito per conquistare i tre punti, grazie a una serie di risultati positivi consecutivi ottenuti in casa. L'Inter, dal canto suo, cercherà in ogni modo di complicare la gara e mettere sotto pressione l'avversario.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Leverkusen-Inter? Il pronostico dei bookies

Come emerge dalle. Secondo i bookmaker, entrambe le squadre dovrebbero segnare ma alla fine il Bayer avrà la meglio. Il. La quota più alta è offerta da Quigioco a 9.80 mentre Sisal è fermo a 9.50 e Snai a 9.25.

Bayer Leverkusen-Inter: precedenti

Probabili formazioni Leverkusen-Inter

Nella loro storia, le due squadre si sono affrontate soltanto tre volte, con un bilancio nettamente a favore dell’Inter, che ha vinto in tutte le occasioni. Il punteggio complessivo vede i nerazzurri a 7 gol contro i 3 dei tedeschi. L'ultimo incontro risale alla stagione 2019-20, nei quarti di Europa League, quando l'Inter ha trionfato 2-1.

Ecco le probabili scelte di Xabi Alonso e Simone Inzaghi in vista del match di Champions League:



BAYER LEVERKUSEN (4-5-1): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapiè; Frimpong, Xhaka, Andrich, Palacios, Grimaldo; Wirtz. All. Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Dove vedere il match in diretta

La sfida tra Bayer Leverkusen e Inter è in programma questa sera con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il match si disputerà nella suggestiva cornice della BayArena, lo stadio che ospita le gare casalinghe della squadra tedesca. Per quanto riguarda la trasmissione, la partita sarà visibile in esclusiva sui canali Sky e sulla piattaforma NOW. Gli abbonati potranno inoltre seguirla comodamente in streaming attraverso Sky Go e NOW TV, servizi che garantiscono la possibilità di non perdere neanche un minuto dell'incontro, ovunque ci si trovi.